第39届中国洛阳牡丹文化节期间30项经贸活动将重磅呈现

4月12日，第39届中国洛阳牡丹文化节投资贸易洽谈会将隆重举行。

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4月12日，第39届中国洛阳牡丹文化节投资贸易洽谈会将隆重举行。

作为牡丹文化节的重头戏，我市将对接和签约一批带动能力强、产品关联度高、影响力大的重点项目，邀请一批国内外500强和行业50强企业高管、各界知名人士、专家学者来洛。经贸活动的重磅上演，将掀起牡丹文化节的新高潮。

“1+N”项经贸活动搭建开放平台助推产业发展

洛报融媒记者了解到，第39届中国洛阳牡丹文化节期间，我市将按照“1+N”形式，安排30项经贸活动。其中主场活动1项，分会场活动29项。

其中，主场活动暨花为媒——第39届中国洛阳牡丹文化节投资贸易洽谈会，将以“融入双循环 建设都市圈”为主题，采取线上+线下结合模式，搭建对外交流合作平台。

分会场活动由各县(市)区负责举办。有第六届洛阳创业之星大赛暨第十届中国创新创业大赛河南洛阳分赛区启动仪式、“百花相豫·共赢未来”中部跨境电商高质量发展论坛、洛阳高新区(自贸区)智能制造高质量发展论坛、国家物流枢纽建设高峰论坛、第九届中国(偃师)三轮车新能源车行业发展高峰论坛暨第二届偃师“一带一路”三轮摩托车外贸出口洽谈会、节能环保产业推介会暨项目对接会等。

据悉，各分会场活动紧紧围绕我市构建“755”现代产业体系，结合当地优势产业，将通过高峰论坛、展览展示、招商推介、产业对接、项目洽谈等相关专题招商活动，充分发挥招商引资在优化产业结构、培育增长动能、促进经济转型升级等方面的重要场域载体作用，增强产业竞争力。