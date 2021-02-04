洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

第39届中国洛阳牡丹文化节期间30项经贸活动将重磅呈现
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.08 19:58
资料图

　　4月12日，第39届中国洛阳牡丹文化节投资贸易洽谈会将隆重举行。

　　作为牡丹文化节的重头戏，我市将对接和签约一批带动能力强、产品关联度高、影响力大的重点项目，邀请一批国内外500强和行业50强企业高管、各界知名人士、专家学者来洛。经贸活动的重磅上演，将掀起牡丹文化节的新高潮。

　　“1+N”项经贸活动搭建开放平台助推产业发展

　　洛报融媒记者了解到，第39届中国洛阳牡丹文化节期间，我市将按照“1+N”形式，安排30项经贸活动。其中主场活动1项，分会场活动29项。

　　其中，主场活动暨花为媒——第39届中国洛阳牡丹文化节投资贸易洽谈会，将以“融入双循环 建设都市圈”为主题，采取线上+线下结合模式，搭建对外交流合作平台。

　　分会场活动由各县(市)区负责举办。有第六届洛阳创业之星大赛暨第十届中国创新创业大赛河南洛阳分赛区启动仪式、“百花相豫·共赢未来”中部跨境电商高质量发展论坛、洛阳高新区(自贸区)智能制造高质量发展论坛、国家物流枢纽建设高峰论坛、第九届中国(偃师)三轮车新能源车行业发展高峰论坛暨第二届偃师“一带一路”三轮摩托车外贸出口洽谈会、节能环保产业推介会暨项目对接会等。

　　据悉，各分会场活动紧紧围绕我市构建“755”现代产业体系，结合当地优势产业，将通过高峰论坛、展览展示、招商推介、产业对接、项目洽谈等相关专题招商活动，充分发挥招商引资在优化产业结构、培育增长动能、促进经济转型升级等方面的重要场域载体作用，增强产业竞争力。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：赵彤彤]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·这个星星的孩子 有个暖心故事
  • ·她们吃着降压药，血压就是降不下来
  • ·一换季就容易流鼻血，他这是怎么了
    		•
    驱车半小时，一处“国保”两家公园免费看
    驱车半小时，一处“国保”两家公园免费看
    驱车半小时，一处“国保”两家公园免费看
        日前，古城快速路东延三川大道至光武大道段通车，有效改善了伊河北侧区域东西向通行条件，市民去伊滨区游玩...
  • ·馋哭！市井街巷美食多 百味云集待您品
  • ·来，咱和地铁合个影
  • ·自制小长假出游饮品——金橘柠檬汁
    		•
    		 
    新闻排行
  • 在洛阳收获爱情和事业的她 想给老公送...
  • 国内一流！洛阳职业技术学院生命科学...
  • 洛阳城市管理部门提醒：路边停车要留...
  • 全市优化营商环境建设场域载体工作推...
  • 关于开展学党史“我为群众办实事”实...
  • 洛阳警方出台教育整顿二十条 着力提升...
  • 百姓看变化：提升公共服务水平 让人民...
  • 洛阳地铁1号线10天客流量破百万 牡...
  • 瑞丽市委书记龚云尊严重失职失责被撤职
  • 偃师首阳山森林公园：昔日矿山变公园
    		•
    百姓呼声
  • · 洛阳自来水阶梯水量的制定标准？官方回应
  • · 今年牡丹文化节开幕式晚会门票不对外发售
    • 精彩图片
    牡丹公园花开正艳 市民...
    王城公园“八束狮子”...
    科技化研发 规模化生产
    老城区东北隅街道：党...
    精彩热帖

    人间四月 最美春天

    美丽乡村

    袖珍的荷包牡丹

    山雀
    /惯借名山筑道宫 ——暇日游城北吕祖庵
    /【光影瞬间】 东方文创园赞能影视基地拍人
    /春风扑面来 美在花丛中
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605