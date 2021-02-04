4月8日上午，由洛阳市老城区委、区政府、洛阳市古城管委会主办，老城区委宣传部、老城区文化和旅游局承办的第39届中国洛阳牡丹文化节老城区文化旅游活动暨老城区文旅宣传手册、手绘地图发布会在洛邑古城举行。

一图畅游老城，还有20多项精彩活动……

4月8日上午，由洛阳市老城区委、区政府、洛阳市古城管委会主办，老城区委宣传部、老城区文化和旅游局承办的第39届中国洛阳牡丹文化节老城区文化旅游活动暨老城区文旅宣传手册、手绘地图发布会在洛邑古城举行。

在第39届中国洛阳牡丹文化节到来之际，老城区围绕加快文旅深度融合发展、丰富文旅消费产品供给、不断激发文旅消费潜力、塑造提升文旅品牌形象，整合全区重点文旅资源，面向游客推出系列文化旅游活动，向世界发出“最美四月天、相约牡丹城”的诚挚邀请，让“古今辉映、诗和远方”触手可及。