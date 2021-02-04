“享游都市圈”非物质文化遗产项目展演10日启动

洛报融媒记者8日从洛阳市非物质文化遗产保护中心了解到，2021年洛阳市“享游都市圈”非物质文化遗产项目展演活动将于4月10日至16日在兴洛湖公园北广场举行。

洛报融媒记者8日从洛阳市非物质文化遗产保护中心了解到，2021年洛阳市“享游都市圈”非物质文化遗产项目展演活动将于4月10日至16日在兴洛湖公园北广场举行。 河洛大鼓、黄河船工号子、白裤瑶猴鼓舞、光山花鼓戏…… 洛报融媒记者8日从洛阳市非物质文化遗产保护中心了解到，2021年洛阳市“享游都市圈”非物质文化遗产项目展演活动将于4月10日至16日在兴洛湖公园北广场举行。 本次展演活动由洛阳市文化广电旅游局主办，洛阳市文化馆、洛阳市非物质文化遗产保护中心承办，旨在庆祝中国共产党成立100周年，进一步宣传保护国家级非物质文化遗产洛阳牡丹花会，推进国家级河洛文化生态保护区建设，提高非物质文化遗产保护意识，传承、弘扬优秀传统文化，推动洛阳都市圈文旅融合，促进区域间文旅交流，营造非遗保护的良好社会氛围。 展演活动以本地优秀非物质文化遗产项目为主，邀请洛阳都市圈其他地市及西安、开封、信阳等非物质文化遗产项目参加，共同展示中华优秀传统文化。（洛报融媒记者 李冰 通讯员 卞俊强）