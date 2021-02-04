社区建起党史纪念馆 居民家门口有了“红色地标”

近日，洛阳市洛龙区太康东路街道光合城社区党群服务中心热闹起来，一波波参观者来到位于这里的社区党史纪念馆，学习百年党史，汲取奋进力量。

近日，洛阳市洛龙区太康东路街道光合城社区党群服务中心热闹起来，一波波参观者来到位于这里的社区党史纪念馆，学习百年党史，汲取奋进力量。

“光合城社区党史纪念馆于3月底建成开放，几天内，就已经接待本市和外地的近400名参观者。”该社区党总支书记张强强介绍。

党史纪念馆记录了党的一大到十九大的会议内容和意义，生动展现了中国共产党矢志践行初心使命、筚路蓝缕奠基立业、创造辉煌开辟未来的一百年。

光合城社区党史纪念馆开放后，在社区里掀起了党史学习教育的热潮。张强强说：“社区还安排了讲解员，通过参观学习，大家深切感受到中国共产党带领人民群众艰苦奋斗的光辉历程，汲取了攻坚克难的勇气和奋发有为的动力。”（洛报融媒记者 何奕儒 实习生 苑曼琳 通讯员 张娅娣 文/图/视频）