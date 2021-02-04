洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

社区建起党史纪念馆 居民家门口有了“红色地标”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.08 20:05

　　近日，洛阳市洛龙区太康东路街道光合城社区党群服务中心热闹起来，一波波参观者来到位于这里的社区党史纪念馆，学习百年党史，汲取奋进力量。

　　“光合城社区党史纪念馆于3月底建成开放，几天内，就已经接待本市和外地的近400名参观者。”该社区党总支书记张强强介绍。

　　党史纪念馆记录了党的一大到十九大的会议内容和意义，生动展现了中国共产党矢志践行初心使命、筚路蓝缕奠基立业、创造辉煌开辟未来的一百年。

　　光合城社区党史纪念馆开放后，在社区里掀起了党史学习教育的热潮。张强强说：“社区还安排了讲解员，通过参观学习，大家深切感受到中国共产党带领人民群众艰苦奋斗的光辉历程，汲取了攻坚克难的勇气和奋发有为的动力。”（洛报融媒记者 何奕儒 实习生 苑曼琳 通讯员 张娅娣 文/图/视频）
[ 责任编辑：赵彤彤]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·这个星星的孩子 有个暖心故事
  • ·她们吃着降压药，血压就是降不下来
  • ·一换季就容易流鼻血，他这是怎么了
    		•
    驱车半小时，一处“国保”两家公园免费看
    驱车半小时，一处“国保”两家公园免费看
    驱车半小时，一处“国保”两家公园免费看
        日前，古城快速路东延三川大道至光武大道段通车，有效改善了伊河北侧区域东西向通行条件，市民去伊滨区游玩...
  • ·馋哭！市井街巷美食多 百味云集待您品
  • ·来，咱和地铁合个影
  • ·自制小长假出游饮品——金橘柠檬汁
    		•
    		 
    新闻排行
  • 在洛阳收获爱情和事业的她 想给老公送...
  • 国内一流！洛阳职业技术学院生命科学...
  • 洛阳城市管理部门提醒：路边停车要留...
  • 全市优化营商环境建设场域载体工作推...
  • 关于开展学党史“我为群众办实事”实...
  • 洛阳警方出台教育整顿二十条 着力提升...
  • 百姓看变化：提升公共服务水平 让人民...
  • 洛阳地铁1号线10天客流量破百万 牡...
  • 瑞丽市委书记龚云尊严重失职失责被撤职
  • 偃师首阳山森林公园：昔日矿山变公园
    		•
    百姓呼声
  • · 洛阳自来水阶梯水量的制定标准？官方回应
  • · 今年牡丹文化节开幕式晚会门票不对外发售
    • 精彩图片
    牡丹公园花开正艳 市民...
    王城公园“八束狮子”...
    科技化研发 规模化生产
    老城区东北隅街道：党...
    精彩热帖

    人间四月 最美春天

    美丽乡村

    袖珍的荷包牡丹

    山雀
    /惯借名山筑道宫 ——暇日游城北吕祖庵
    /【光影瞬间】 东方文创园赞能影视基地拍人
    /春风扑面来 美在花丛中
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605