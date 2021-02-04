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民警连夜寄回背包 外地游客要请他吃烧鸡
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.08 19:57

　　“背包已收到，再次感谢。”8日上午，民警闫志刚收到姑娘小王的消息。头一天，在洛游玩的小王与朋友返回西安，同伴因着急赶高铁将背包落在一辆共享单车上，民警帮忙找到连夜寄回。

　　7日19时20分，洛龙公安分局开元路派出所民警闫志刚刚处理完一起警情，又接到一名群众报警称，背包落在一辆共享电动单车上，地点在龙门大到与古城快速路交叉口，报警人正是小王，他接到求助立即与同事赶到现场。

　　“小王的运气不错。”闫志刚说，背包还在车筐里放着无人拿，他们打开包检查发现，里面除装有洗漱用品、证件，还有一个洛阳特产烧鸡。他们与小王联系得知，背包是其同伴小侯的，此时俩人已坐上返回西安的高铁。

　　得知背包找到，小王很高兴，让闫志刚将烧鸡留下自己吃，被他婉拒。考虑到食物不能久放，闫志刚连夜将包寄回。

　　小王告诉记者，她与朋友在洛阳待了3天，逛景区和公园看牡丹，当日骑着共享电动单车行至事发地，小侯的那辆车没了电，因着急赶高铁，换车时将背包落下，他们到达洛阳龙门站才想起，回去取包已经晚了，只得报警求助。“洛阳给我留下很好的印象，以后有时间肯定还会来。”小王说。(洛报融媒记者 魏巍/文 通讯员 方楚/图)
[ 责任编辑：赵彤彤]
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