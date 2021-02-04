洛阳资本市场发展引来战略合作券商

8日上午，中信建投证券股份有限公司分别与市金融局、洛阳国宏投资集团举行战略合作签约仪式。各方将在项目投资、资本运作、债券融资、企业上市和产业研究等方面开展深度合作，为洛阳实体经济发展及产业转型升级注入更多活水和更强动力。

8日上午，中信建投证券股份有限公司分别与市金融局、洛阳国宏投资集团举行战略合作签约仪式。各方将在项目投资、资本运作、债券融资、企业上市和产业研究等方面开展深度合作，为洛阳实体经济发展及产业转型升级注入更多活水和更强动力。

中信建投证券成立于2005年，作为国内快速发展、迅速崛起的头部券商，中信建投证券已实现香港、上海“A+H”两地上市，并已连续11年被中国证监会评为目前行业最高级别A类AA级，主要经营指标均位居行业前十名。

根据战略合作框架协议，中信建投证券将充分发挥投资银行、直接投资、资产管理、财富管理、期货等在内的全面证券金融服务优势，加强与我市深度合作，为政府和企业提供更多优质专业的金融服务，加快推进洛阳多层次资本市场体系建设，推动更多企业利用资本市场加快发展。

签约仪式结束后，中信建投证券宏观经济联席首席分析师围绕《二季度宏观经济与资本市场展望》做了专题讲座。(洛报融媒记者 李迎博 文/图 通讯员 李英丽 王源源)