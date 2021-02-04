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“洛阳味道”来了！洛阳宫11°啤酒“重出江湖”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2021.04.08 17:27

　　有没有一种啤酒，当你尝到它的味道，便能勾起心底的思乡情，回忆起幼时父亲在夏日夜晚里的独酌、自己成年时在街边排挡里的酩酊大醉？如果你是洛阳人，相信一定会喊出“洛阳宫”的名字！今年牡丹文化节期间，阔别市场近4年的洛阳宫经典11°啤酒将“重出江湖”，换上“新妆”待君品鉴。

　　2017年，洛阳宫经典11°啤酒停止生产，一度让洛阳人惋惜与不舍。之后几年里，许许多多的洛阳人不断通过网络呼吁，希望洛阳宫经典11°啤酒能够复产。2020年7月，为迎合市场需求，洛阳宫听装啤酒率先亮相，并广受好评。2020年9月，百威启动洛阳宫经典11°啤酒“回归”计划，给洛阳人带来惊喜。

　　洛阳宫经典11°啤酒究竟有何魅力？曾有洛阳人调侃：“洛阳有酒‘洛阳宫’，外观低调酒劲儿大，谁敢一口闷一瓶，酒场英雄你莫属。”在无数洛阳人心中，洛阳宫经典11°啤酒是洛阳人独有的情怀，是一种家乡的味道。

　　此次洛阳宫经典11°啤酒“重出江湖”，还是原来的配方，还是“洛阳人记忆中的味道”，但酒液品质、产品包装都将有质的飞跃。“重生”的洛阳宫经典11°啤酒将由百威工厂在无菌环境下酿造、生产，设备更先进，原材料更优质；瓶身升级为白色，对酒水品质要求更高；锡纸密封瓶口，饮用时更卫生；外包装绘制龙门石窟、白马寺、牡丹等洛阳文化元素，持续向消费者传递“洛阳印象”“洛阳情怀”。

　　据了解，首批“回归”的洛阳宫经典11°啤酒共计24万瓶，市场零售价5元/瓶。今年牡丹文化节期间，将率先入驻我市部分特色餐饮企业，方便市民及外地游客畅饮“洛阳味道”，同时还有多种特色优惠活动等您参与。(记者 郭瑛/文 杜琨 何寒冰/图)⑧
[ 责任编辑：马佳佳]
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