洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

董秉印：用科技编制报国梦的航空英才（最美洛阳人——清明时节追忆党史人物）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.08 17:15

　　他被称为航空科技英才，他用科技编制航空报国梦，他就是中国空空导弹研究院原总设计师董秉印。8日，记者来到中国空空导弹研究院，探寻这位航空人不凡的一生。

　　董秉印生于1939年8月。他一生从事空空导弹的研究，曾身兼多个型号空空导弹总设计师，创造了中国空空导弹研制史上的多个第一，为中国航空事业的发展做出了卓越贡献。

　　1963年，董秉印大学毕业后被分配到中国空空导弹研究院，从事导弹总体设计工作。在简陋的平房里，他和战友把支离破碎的技术资料一点点串联起来，不放过任何一个细节，慢慢掌握了空空导弹设计方法。

　　20世纪90年代，我国第一枚自行设计的某型号空空导弹获批立项，型号总设计师董秉印带领团队开始了艰辛创业。

　　经过4年的准备，某型号空空导弹通过立项论证。董秉印讲到型号立项过程时，第一次在众人面前流下了泪水。

　　当年8月，外场试验首发失利，董秉印连续几天睡不着觉。之后，他和团队与时间赛跑，同困难较量。8个月后，我国首枚自主设计研制的空空导弹成功定型，标志着中国空空导弹从此摆脱了仿制的束缚。

　　2000年6月30日，董秉印因心脏病突发倒在了上班路上，把生命定格在了61岁。为了中国空空导弹事业的发展，他已拼尽全力。

　　董秉印去世后，社会各界掀起了向先进人物学习的热潮。他献身科学的决心、勇攀高峰的追求、无私奉献的品格，感人至深，催人奋进。他的故事感动着我们身边的每一个人，也激励大家不断前行……

　　红色精神大家谈

　　中国航空事业的发展，凝聚了一代又一代航空人自立自强、攻坚克难、勇于探索、追求卓越的创新精神。董秉印怀着许党报国的坚定信念，不忘初心、牢记使命，把自己的选择同党、国家和人民的需要紧密地联系在一起，用自己的青春、智慧、热血和生命谱写了一曲爱国主义赞歌。我们致敬先辈，要把这笔宝贵的精神财富融入我们的工作和事业中去，坚定跟党走，筑梦新时代。

　　——洛阳理工学院教师成曦

　　（洛报融媒记者 贾臻）
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·这个星星的孩子 有个暖心故事
  • ·她们吃着降压药，血压就是降不下来
  • ·一换季就容易流鼻血，他这是怎么了
    		•
    驱车半小时，一处“国保”两家公园免费看
    驱车半小时，一处“国保”两家公园免费看
    驱车半小时，一处“国保”两家公园免费看
        日前，古城快速路东延三川大道至光武大道段通车，有效改善了伊河北侧区域东西向通行条件，市民去伊滨区游玩...
  • ·馋哭！市井街巷美食多 百味云集待您品
  • ·来，咱和地铁合个影
  • ·自制小长假出游饮品——金橘柠檬汁
    		•
    		 
    新闻排行
  • 在洛阳收获爱情和事业的她 想给老公送...
  • 国内一流！洛阳职业技术学院生命科学...
  • 洛阳城市管理部门提醒：路边停车要留...
  • 全市优化营商环境建设场域载体工作推...
  • 关于开展学党史“我为群众办实事”实...
  • 洛阳警方出台教育整顿二十条 着力提升...
  • 百姓看变化：提升公共服务水平 让人民...
  • 洛阳地铁1号线10天客流量破百万 牡...
  • 瑞丽市委书记龚云尊严重失职失责被撤职
  • 偃师首阳山森林公园：昔日矿山变公园
    		•
    百姓呼声
  • · 洛阳自来水阶梯水量的制定标准？官方回应
  • · 今年牡丹文化节开幕式晚会门票不对外发售
    • 精彩图片
    牡丹公园花开正艳 市民...
    王城公园“八束狮子”...
    科技化研发 规模化生产
    老城区东北隅街道：党...
    精彩热帖

    人间四月 最美春天

    美丽乡村

    袖珍的荷包牡丹

    山雀
    /惯借名山筑道宫 ——暇日游城北吕祖庵
    /【光影瞬间】 东方文创园赞能影视基地拍人
    /春风扑面来 美在花丛中
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605