董秉印：用科技编制报国梦的航空英才（最美洛阳人——清明时节追忆党史人物）

他被称为航空科技英才，他用科技编制航空报国梦，他就是中国空空导弹研究院原总设计师董秉印。8日，记者来到中国空空导弹研究院，探寻这位航空人不凡的一生。

他被称为航空科技英才，他用科技编制航空报国梦，他就是中国空空导弹研究院原总设计师董秉印。8日，记者来到中国空空导弹研究院，探寻这位航空人不凡的一生。

董秉印生于1939年8月。他一生从事空空导弹的研究，曾身兼多个型号空空导弹总设计师，创造了中国空空导弹研制史上的多个第一，为中国航空事业的发展做出了卓越贡献。

1963年，董秉印大学毕业后被分配到中国空空导弹研究院，从事导弹总体设计工作。在简陋的平房里，他和战友把支离破碎的技术资料一点点串联起来，不放过任何一个细节，慢慢掌握了空空导弹设计方法。

20世纪90年代，我国第一枚自行设计的某型号空空导弹获批立项，型号总设计师董秉印带领团队开始了艰辛创业。

经过4年的准备，某型号空空导弹通过立项论证。董秉印讲到型号立项过程时，第一次在众人面前流下了泪水。

当年8月，外场试验首发失利，董秉印连续几天睡不着觉。之后，他和团队与时间赛跑，同困难较量。8个月后，我国首枚自主设计研制的空空导弹成功定型，标志着中国空空导弹从此摆脱了仿制的束缚。

2000年6月30日，董秉印因心脏病突发倒在了上班路上，把生命定格在了61岁。为了中国空空导弹事业的发展，他已拼尽全力。

董秉印去世后，社会各界掀起了向先进人物学习的热潮。他献身科学的决心、勇攀高峰的追求、无私奉献的品格，感人至深，催人奋进。他的故事感动着我们身边的每一个人，也激励大家不断前行……

红色精神大家谈

中国航空事业的发展，凝聚了一代又一代航空人自立自强、攻坚克难、勇于探索、追求卓越的创新精神。董秉印怀着许党报国的坚定信念，不忘初心、牢记使命，把自己的选择同党、国家和人民的需要紧密地联系在一起，用自己的青春、智慧、热血和生命谱写了一曲爱国主义赞歌。我们致敬先辈，要把这笔宝贵的精神财富融入我们的工作和事业中去，坚定跟党走，筑梦新时代。

——洛阳理工学院教师成曦

（洛报融媒记者 贾臻）