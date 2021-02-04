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一个防走失牌背后的故事【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.08 17:24

　　“有了这个防走失牌，再也不怕老伴儿找不到家了！”张秀文的老伴高兴地说。8日，涧西区武汉路街道武汉路社区工作人员，来到河柴01小区，给年近八旬的张秀文老人送去了“高龄老人防走失牌”。

工作人员给张秀文戴上防走失牌

　　事情原来是这样的。近日，张秀文老人独自乘坐60路公交车去上海市场，晚上一直未归。女儿焦急万分，在朋友圈转发了父亲走失的消息。社区网格员一看到信息，就马上赶到老人家询问情况，并将信息转发至社区微信群。经过一天的寻找，老人终于找到了。

　　一次走失，牵动着许多人的心。如何让老人出门更有安全感？如何让子女更安心？“如何更少出现像张秀文老人这种情况？”武汉路社区工作人员认为，应该想办法为群众办实事，解决居民实际的烦恼。

　　“我们辖区多数是老年人，一些老人有时会出现走失、迷路以及因病晕倒在路边的情况。”涧西区武汉路街道武汉路社区党委书记张静说，社区工作人员经过讨论，设计了这个胸牌。

　　记者看到，“高龄老人防走失牌”是一个直径5厘米的圆形胸牌，上面印有老人的姓名、家庭住址、家庭电话和子女电话等信息；胸牌是亚克力材质，轻巧且坚固，不怕摔不怕裂。如果老人遇到意外情况时，身边的人只需要通过胸牌上的信息，第一时间帮助老人回家。

　　“这个牌子拉近了我们和社区工作人员的距离。”张秀文的老伴激动地说，张秀文老人给这个小胸牌起了个有爱的名字——暖心牌。

　　当日，张文秀老人戴着暖心牌来到社区小广场，邻居们对这种低成本、管大用的举措纷纷点赞。“这防走失胸牌很实用，社区为居民想得很周到。”社区居民魏阿姨说。“有了这个防走失胸牌，我们做子女的也就放心了。”张淑芳老人的女儿说。

　　“目前社区网格长正在采集老人的信息，下一步将为辖区75岁以上及有特殊需要的老人发放胸牌。他们还打算结合‘智库’系统，让防走失牌更‘智慧’。”张静说，一个小举动折射出基层服务大道理，服务“沉下去”，满意“升上来”。希望通过党史学习教育，扎实开展“千名党员认领千件事实”，把实事办好，切实打通服务群众“最后一米”，增强群众的获得感、幸福感、安全感。(洛报融媒记者 贾臻 通讯员 王春艳 文/图/视频)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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