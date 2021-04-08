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童心向党 薪火相传

　　近日，洛阳市道北路小学邀请90岁高龄的抗美援朝老战士张福森走进校园，为少先队员讲述战斗故事，弘扬伟大精神，让学生们真切感受到如今幸福生活来之不易，在潜移默化中厚植爱党爱国主义情怀，引导学生从小听党话、感党恩、跟党走，传承红色基因，赓续革命薪火。

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来源： 洛阳网    2021-04-08 16:59 [ 责任编辑： 马佳佳 ] 返回洛阳网首页>>
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