近日，洛阳市道北路小学邀请90岁高龄的抗美援朝战争老战士张福森走进校园，为少先队员讲述战斗故事，弘扬伟大精神，让学生们真切感受到如今幸福生活来之不易，在潜移默化中厚植爱党爱国爱社会主义情怀，引导学生从小听党话、感党恩、跟党走，传承红色基因，赓续革命薪火，做担当民族复兴大任的时代新人。
近日，洛阳市道北路小学邀请90岁高龄的抗美援朝老战士张福森走进校园，为少先队员讲述战斗故事，弘扬伟大精神，让学生们真切感受到如今幸福生活来之不易，在潜移默化中厚植爱党爱国主义情怀，引导学生从小听党话、感党恩、跟党走，传承红色基因，赓续革命薪火。
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