洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市纪委监委出台36条举措“治未病”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.08 17:03

　　日前，洛阳市纪委监委印发《关于发挥纪检监察机关职能作用监督推动“治未病”工作的若干举措》(以下简称《若干举措》)，落实惩前毖后、治病救人方针，促使党员干部不犯错误、少犯错误。

　　《若干举措》包括常态开展廉政警示教育、推动监督下沉监督落地、加强廉政制度建设、保持惩腐高压态势等四个方面，共36条，对筑牢拒腐防变的思想防线、抓早抓小的监督防线、刚性约束的制度防线、利剑高悬的纪法防线进行了明确要求。

　　《若干举措》指出，坚持把思想教育作为先导，常态化深入开展理想信念教育、党纪国法教育和警示教育，促使党员干部筑牢“治未病”思想防线。主要举措包括监督保障学习习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心，督促各级党政机关每年组织全体党员干部到红色教育基地、廉政教育基地、家风家训馆接受教育，以及定期组织警示教育、廉政谈话等。其中，廉政谈话坚持“三必谈”，即：新提拔重用领导干部必谈，报到时由所在党组织主要负责人单独谈，每年纪检监察机关对上年度新提拔重用领导干部集体谈；新入职年轻干部必谈，入职时由所在党组织谈，试用期满由纪检监察机关谈；重大项目负责人必谈，明确重大项目负责人后，纪检监察机关在10个工作日内要进行集体谈话，特别重大项目负责人要实行一对一谈话。主要内容为谈理想信念、谈纪法规定、谈廉政风险、谈典型案例、谈履职尽责，教育党员干部遵规守纪。

　　在筑牢“治未病”监督防线方面，《若干举措》要求注重关口前移、主动出击，抓早抓小、动辄则咎。主要举措包括督促各级党委(党组)加强对党员干部的监督管理、同级监督、建立“廉洁体检”制度等。《若干举措》提出，建立党员领导干部“廉洁体检”制度，每半年组织实施一次廉洁“常规体检”；在换届前，及时开展廉洁“专项体检”，严把“党风廉政意见回复关”，坚决防止干部“带病提拔”。《若干举措》还提出由纪检监察机关牵头建立实施行贿“黑名单”制度，根据行贿记录情况将有关单位和个人纳入“黑名单”，督促有关部门取消其参与竞标和项目建设的资格。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·这个星星的孩子 有个暖心故事
  • ·她们吃着降压药，血压就是降不下来
  • ·一换季就容易流鼻血，他这是怎么了
    		•
    驱车半小时，一处“国保”两家公园免费看
    驱车半小时，一处“国保”两家公园免费看
    驱车半小时，一处“国保”两家公园免费看
        日前，古城快速路东延三川大道至光武大道段通车，有效改善了伊河北侧区域东西向通行条件，市民去伊滨区游玩...
  • ·馋哭！市井街巷美食多 百味云集待您品
  • ·来，咱和地铁合个影
  • ·自制小长假出游饮品——金橘柠檬汁
    		•
    		 
    新闻排行
  • 在洛阳收获爱情和事业的她 想给老公送...
  • 国内一流！洛阳职业技术学院生命科学...
  • 洛阳城市管理部门提醒：路边停车要留...
  • 全市优化营商环境建设场域载体工作推...
  • 关于开展学党史“我为群众办实事”实...
  • 洛阳警方出台教育整顿二十条 着力提升...
  • 百姓看变化：提升公共服务水平 让人民...
  • 洛阳地铁1号线10天客流量破百万 牡...
  • 瑞丽市委书记龚云尊严重失职失责被撤职
  • 偃师首阳山森林公园：昔日矿山变公园
    		•
    百姓呼声
  • · 洛阳自来水阶梯水量的制定标准？官方回应
  • · 今年牡丹文化节开幕式晚会门票不对外发售
    • 精彩图片
    牡丹公园花开正艳 市民...
    王城公园“八束狮子”...
    科技化研发 规模化生产
    老城区东北隅街道：党...
    精彩热帖

    人间四月 最美春天

    美丽乡村

    袖珍的荷包牡丹

    山雀
    /惯借名山筑道宫 ——暇日游城北吕祖庵
    /【光影瞬间】 东方文创园赞能影视基地拍人
    /春风扑面来 美在花丛中
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605