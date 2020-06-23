李亚：深入学习贯彻习近平生态文明思想 不断开创洛阳生态强市建设新局面

8日，市委书记李亚主持召开市委常委会会议，深入学习贯彻习近平生态文明思想，进一步学习领会习近平总书记在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的重要讲话、在参加首都义务植树活动时的重要指示精神，传达中央第五生态环境保护督察组督察河南省动员会、全省四水同治工作推进会精神，研究我市生态文明建设工作，对服务配合好中央生态环境保护督察组督察工作等提出要求。

李亚主持召开市委常委会会议

深入学习贯彻习近平生态文明思想

不断开创洛阳生态强市建设新局面

8日，市委书记李亚主持召开市委常委会会议，深入学习贯彻习近平生态文明思想，进一步学习领会习近平总书记在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的重要讲话、在参加首都义务植树活动时的重要指示精神，传达中央第五生态环境保护督察组督察河南省动员会、全省四水同治工作推进会精神，研究我市生态文明建设工作，对服务配合好中央生态环境保护督察组督察工作等提出要求。

与会人员围绕学习贯彻习近平生态文明思想的心得体会，结合各自工作实际作了发言。会议指出，洛阳和全国全省一样，在习近平生态文明思想指导下，通过致力抓生态保护有效倒逼产业转型、城市转型，绿色发展理念深入人心，成为全市上下的思想自觉、行动自觉。各级各有关部门要进一步提升政治站位，在深刻感悟习近平生态文明思想中增强责任感紧迫感，深刻认识推进生态文明建设是实现新目标新任务的必然要求，是增进人民福祉的内在要求，是推动高质量发展的题中之义，始终对“国之大者”做到心中有数，锲而不舍推进生态文明建设。

会议强调，要扭住重点任务，全面加强生态环境建设，不断开创生态强市建设新局面。要持续抓好节能减排降碳，科学制定我市碳达峰碳中和行动方案，大力推进“四大结构调整”，合理优化空间布局，积极构建低碳能源体系，推进工业绿色升级，实现减污降碳协同效应。要持续做好矿山综合整治，坚决完成全市尾矿库综合治理任务，用好工程手段、技术手段做好露天矿山生态修复，探索走好绿色矿山建设、废弃矿山利用和生态旅游开发相结合的路子。要持续推进国土绿化提速提质，把黄河生态廊道建设作为重中之重，推动各项国土绿化工程及早建设、及早投用；加快林业结构调整，统筹好景观林和经济林、针叶林和阔叶林，助推沟域生态经济发展；加快廊道绿化进度，持续推进村庄绿化美化，全面推行林长制。

会议指出，要始终保持定力，持续推进新时代四水同治。要高效利用水资源，坚持水资源供给和需求管理“两侧发力”、水资源消耗总量和强度“双向严控”，大力发展高效农业，深入开展工业节水，加快中水资源化利用，高标准建设海绵城市，建好用好重点水利项目。要系统修复水生态，实施山水林田湖草系统治理，形成以植被涵养水源、以沟域支撑流域、以湿地提升生态的良好循环格局。要综合治理水环境，统筹抓好河湖清“四乱”、饮用水水源地保护等，持续抓好截污治污，加快既定“四河五渠”综合治理项目进度，深化农村人居环境整治。要科学防治水灾害，坚决把不合法不合规的涉河工程清理到位，大力整治非法采砂问题，确保河道安澜。要传承创新水文化，加快黄河文化传承弘扬项目建设，强化文旅融合，讲好洛阳黄河故事，高质量办好“两节一会一论坛”，深入实施文化旅游“走出去”和“引进来”战略，不断强化河洛文化国际表达。

会议强调，要切实加强领导，深化问题整改，全力配合做好中央环保督察工作。要提升政治站位，把接受中央环保督察作为增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的具体实践，提高“政治三力”，以高度的自觉接受督察，以严明的纪律配合督察，以过硬的作风支持督察。要讲政治、提站位，扛牢责任，主要负责同志深入一线、靠前指挥，相关部门加强指导调度，确保责任落实落细。要回头看、全覆盖，强力整改，把持续抓好环保督察反馈问题整改作为严肃政治任务，对照中央生态环境保护督察重点，对中央、省环保督察交办问题整改事项进行“回头看”，逐项核实、扎实整改、确保清零，做政治上的明白人。

会议还就做好当前各项重点工作提出要求，并研究了其他事项。(洛报融媒记者 李东慧 李三旺)