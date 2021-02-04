东方博物馆之都“红色记忆”宣讲活动启动【视频】

两块银圆、桌上的表……8日上午，东方博物馆之都“红色记忆”宣讲活动在洛阳市八路军驻洛办事处纪念馆启动，宣讲团进行了首场示范宣讲，一个个红色故事带领观众回到那个峥嵘岁月。

两块银圆、桌上的表……8日上午，东方博物馆之都“红色记忆”宣讲活动在洛阳市八路军驻洛办事处纪念馆启动，宣讲团进行了首场示范宣讲，一个个红色故事带领观众回到那个峥嵘岁月。

活动现场，来自洛阳市文博系统的7名讲解员分别讲述7件革命文物背后的故事，他们通过声情并茂地讲述，引领观众追忆红色岁月，传承红色基因。

该宣讲活动由洛阳市委宣传部指导，洛阳市文物局、洛阳市博物馆协会主办。活动围绕“学党史，讲红色故事”主题，选调一批优秀讲解员组建东方博物馆之都“红色记忆”宣讲团，挖掘革命文物背后的故事，讲述党和人民英勇奋斗的光荣历史、中国革命的伟大历程和感人事迹。

未来一个多月，宣讲团成员将赴洛阳市各县(区)、市直机关、学校、企业、社区、部队等开展百场以上集中宣讲活动。让革命文物成为党史学习教育的生动教材，激发广大干部群众的精神力量。

宣讲场次预约电话：65156911，如需宣讲可提前预约。(洛报融媒记者 何奕儒 通讯员 曹薇薇 李艳敏 文/图/视频)