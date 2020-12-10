近600家企业提供6.7万个岗位！洛阳理工学院举办春季就业双选会

8日上午，洛阳理工学院2021届毕业生春季就业双选会火热进行。

8日上午，洛阳理工学院2021届毕业生春季就业双选会火热进行。

据介绍，洛阳理工学院2021届毕业生总人数8927人，其中本科毕业生6158人，专科毕业生2769人，覆盖73个本专科专业。本次双选会是该校自2020年初以来最大规模的一次线下招聘活动，有600多家单位报名预约，经过严格审核筛选，共有576家单位现场参会。

此次参会的重点企业不仅有中国一冶、中材建设、中国石油、中建五局、中国一拖等大型央企国企，还有华润水泥、冀东水泥、葛洲坝水泥、泰山石膏、天津北玻等传统建材重点企业以及长城汽车、河南省安装集团、河南能源化工、济源钢铁等地方大型企业。此外，高途云集、猿辅导、学而思等一线教育机构也到现场招贤揽才。此次活动共向毕业生提供岗位6.7万个。