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刀光剑影鹿桥驿

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.04.08 09:04

　　在刚过去的清明假期，不少人出门踏青扫墓，路途远的，少不了走高速公路，中途在服务区歇歇脚、加加油。古代也有类似的服务区，叫驿站，是供传递军情或公文的人食宿、换马的场所。

　　驿站的历史，可追溯至商代。周朝时，设烽火台及邮驿传递军事情报，还曾上演“烽火戏诸侯”的闹剧。

　　唐时，驿传事业空前发展，据《大唐六典》记载，最盛时全国有1639个驿站，专门从事驿务的人员有2万多，其中驿兵就有1.7万。

　　公元755年冬，安禄山在范阳(今属河北)起兵，长安与范阳相隔数千里，6天后，长安得到情报，驿兵传递情报的效率可见一斑。

　　安史之乱后期，安禄山之子安庆绪被史思明所杀，史思明称“大燕皇帝”，出兵大挫唐军，准备攻打潼关，情势十分危急。

　　历史在驿站发生了戏剧性的转折。

　　公元761年年初，史思明在洛阳大会群臣。二月，唐军在陕州增兵，以阻敌西进。

　　史思明生性残暴多疑，滥杀无辜，部下人人自危。他的长子史朝义(被封为怀王)，长于军营之中，随父出生入死，很会用兵，且体恤士兵，深得人心。史思明却不喜欢史朝义，宠爱少子史朝清，欲立其为太子。

　　当时叛军欲西进，史朝义数次率兵袭陕州，均被唐军所败。于是，史朝义退守永宁(今洛宁)，准备伺机再攻。

　　史思明却认为史朝义临阵退缩，大骂史朝义，欲斩史朝义及其部将。史朝义部将骆悦等人劝其杀父以代之。史朝义内心矛盾，沉默不语。骆悦大声说：“你若不许，吾等将归附唐军！”史朝义哭着默许了。

　　当时，史思明驻扎在鹿桥驿(今洛宁东北)。是日傍晚，骆悦等率史朝义亲兵三百人，全副武装来到鹿桥驿。

　　此时，史思明因梦惊醒，起身如厕。片刻后，骆悦等人持刀剑闯入，质问侍从史思明的去向。史思明闻变，翻墙来到马厩，准备骑马逃跑，被人发箭射中，落马被擒。

　　史思明问：“谁在作乱？”骆悦回答：“奉怀王之命。”史思明老奸巨猾：“我说错了话，理应得此下场。你们今天杀了我，大业也成不了，等我收复长安，再杀我也不迟啊！”骆悦等人不理他。随后，史思明被押送至柳泉驿(今宜阳西)。

　　到了柳泉驿，骆悦等人怕夜长梦多，勒死了史思明，用毡毯裹尸，运回洛阳。一代枭雄，最终被自己亲儿子的部下所杀，可悲可叹！（记者 刘永娟）
[ 责任编辑：潘亮]
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