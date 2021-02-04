关于开展学党史“我为群众办实事”实践活动网上征求意见建议的通告

为进一步践行初心使命，增强群众获得感幸福感，确保全市党史学习教育“我为群众办实事”实践活动取得实效，按照市委党史学习教育工作安排，现就网上征求意见建议有关事项通告如下。

为进一步践行初心使命，增强群众获得感幸福感，确保全市党史学习教育“我为群众办实事”实践活动取得实效，按照市委党史学习教育工作安排，现就网上征求意见建议有关事项通告如下。 为进一步践行初心使命，增强群众获得感幸福感，确保全市党史学习教育“我为群众办实事”实践活动取得实效，按照市委党史学习教育工作安排，现就网上征求意见建议有关事项通告如下。 一、征集对象：全市广大党员干部群众 二、征集内容：重点围绕贯彻新发展理念，让群众分享高质量发展成果、共享高品质幸福生活；围绕巩固拓展脱贫攻坚成果，建设美丽宜人、业兴人和的社会主义新乡村；围绕保障基层民生需求，推动幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶取得新进展；围绕深化政务服务改革便民利民，完善办事流程、规范审批行为、提高办事效率；围绕推进基层治理体系和治理能力现代化等方面提出意见建议。 三、有关要求：意见建议应充分体现普惠性、精准性、可行性，代表性强，受益面广，做到可感知、可落实，原则上可当年实施、当年见效。 四、意见提交途径：发送至指定邮箱lywlzqyj@163.com(请注明“我为群众办实事”意见建议)；联系人：赵启虎；联系电话：65970316。 五、征集时间：即日起至5月10日 欢迎全市广大党员干部群众踊跃参与，积极献言献策，我们将认真吸收各方意见，研究确定“我为群众办实事”实践活动项目清单，切实解决好基层的困难事、群众的烦心事，做到暖人心、聚民心、强信心、筑同心。 特此通告。 市委党史学习教育领导小组办公室 2021年4月7日