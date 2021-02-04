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洛阳城市管理部门提醒：路边停车要留心 社会人员信不得
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.04.08 08:40
城管执法人员引导车辆按规定停车

　　路边停车时，请勿相信社会人员收费，这样可能既掏了冤枉钱，又因违停而受到了处罚。前几天，市城市管理部门就查处了3起社会人员违法收取停车费、误导车辆违停的案件。

　　记者昨日从涧西区城市管理局了解到，5日、6日，该局执法人员在王城公园附近的菏泽路治理违停时发现，有社会人员在路上引导车辆停放在人行道上，并违法收取10元至20元不等的停车费。

　　我国道路交通法规定，人行道上禁止停放机动车。执法人员现场拨打114联系车主尽快挪车，却遭到违法收费的社会人员阻碍，对方还拿走违停车辆上的违停告知单。执法人员报警后，辖区派出所将其中3个人控制，目前案件正在进一步处理。

　　“王城公园附近道路人流量和车流量大，这些社会人员引导车辆停在禁停路段和人行道上并违法收费，不仅影响洛阳的城市形象，还会导致交通拥堵，造成这些车辆因违停而被处罚。”涧西区城市管理局执法大队大队长张帅说，今年牡丹文化节期间，为最大限度地满足市民和游客赏花停车需求，该局联合长春路街道办事处和辖区交警部门在王城公园周边道路增设了100多个临时停车位，以及一个可容纳300余辆机动车的临时停车场，同时加派人员在路上引导车辆通行和有序停放。

　　市城市管理局相关负责人提醒，目前，城市区所有的临时停车位和带有7位数字编码的路内停车位全部通过“洛阳城市停车”平台收费，由穿“洛阳城市停车”标识马甲的管理员现场录入车辆信息，并生成停车小票夹固在车辆前风挡玻璃上，车主只能扫停车小票上的二维码或通过“洛阳城市停车”App、微信公众号缴纳停车费。凡是私自收取现金或让扫微信、支付宝二维码缴费的，都属于违法收费，车主可拒绝缴费。大家不要听从社会人员指挥，把车停在人行道上或者禁停路段，以免违停而受到处罚。(记者 牛鹏远 通讯员 胡惠娟 文/图)
[ 责任编辑：潘亮]
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