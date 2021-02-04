洛阳启动企业薪酬调查工作

昨日，记者从市人力资源和社会保障局获悉，我市启动2021年企业薪酬调查工作。

昨日，记者从市人力资源和社会保障局获悉，我市启动2021年企业薪酬调查工作。

本次调查针对我市2020年度企业薪酬分配情况，调查对象分两类：一类是根据国民经济行业分类涉及的18个行业门类(90个大类)各种登记注册类型的企业，如农林牧渔业、制造业、建筑业、金融业等，一类是由企业直接支付工资的劳动者。

根据安排，今年我市承担998家样本企业的调查任务，其中部级样本企业503家、省级样本企业495家。部级样本企业数据上报时间截至4月30日，省级样本企业数据上报时间截至5月31日。此外，今年的企业薪酬调查通过线上系统填报，不具备线上填报条件的样本企业可到辖区人社部门填报。(记者 牛鹏远 通讯员 李帆 周福雨)