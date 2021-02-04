洛阳积极推进“多规合一”村庄规划编制工作 规划整体进度和质量均居全省第一

乡村振兴，规划先行。从焕然一新的乡村面貌，到生态宜居的美丽家园，美丽乡村建设让老百姓有了看得见、摸得着的获得感和幸福感。

乡村振兴，规划先行。从焕然一新的乡村面貌，到生态宜居的美丽家园，美丽乡村建设让老百姓有了看得见、摸得着的获得感和幸福感。

近日，记者从市自然资源和规划局获悉，我市积极推进“多规合一”村庄规划编制工作，全市村庄规划编制完成率97%，基本做到全市乡村地区规划全覆盖，初步形成“规划一张图”，规划整体进度和质量均位居全省第一。

先规划后建设，推进实施乡村振兴战略

坚持先规划后建设，乡村建设才能少走弯路、不走错路。

记者站在位于新安县仓头镇王村的观景台上遥望，只见黄河之水波光粼粼，与头顶的蓝天交相辉映。不远处的空地上，挖掘机正在紧张作业。村庄的道路两侧，白皮松、雪松等树整齐排列，绿意盎然。

新安县境内黄河生态廊道道路起点就位于王村与孟津的交界处。按照黄河流域生态保护和高质量发展战略，《新安县王村村庄规划》编制完成，为实施乡村建设行动提供具体依循。眼下，村里正在进行基础设施提升、村居改造等一系列工程，宜居宜游的美丽乡村雏形已现。

近年，市委市政府始终坚持以规划为引领推进实施乡村振兴战略，并将“实施乡村规划全覆盖攻坚重大专项”列为城乡融合发展行动的“第一仗”专班推进。

位于宜阳县香鹿山镇东北部的赵老屯村属丘陵山区，以前村民只能靠种几亩田糊口。该村围绕“特色种植业、乡村休闲游、人居环境好、集体经济强”四篇文章，大力发展迷迭香种植，讲好乡村文化故事，提升群众素养，培育良好乡风，按照村庄规划全力打造“豫西传统民居小镇”，实现“屯”香兴旺产业、“屯”绿提升生态、“屯”文留住乡愁，为美丽乡村建设、休闲旅游发展提供强力支撑。

为了避免千村一面、万户一色，近日出台的《洛阳市村庄规划导则》通盘考虑农村发展目标和定位、村域空间布局、生态修复与国土综合整治、耕地与基本农田保护、产业发展、居民点布局、基础设施和公共服务设施、历史文化和特色风貌保护、近期行动计划等九大方面，统筹县域城镇和村庄规划建设，农业农村生产、生活、生态空间布局持续优化。

突出豫西特色，探索编制规划机制创新

市委十一届十四次全会暨市委经济工作会议提出，实施乡村建设行动的一项重要内容，就是加快建设美丽乡村。要突出豫西特色，统筹县域城镇和村庄规划建设，保护传统村落和乡村风貌。

距离宜阳县莲庄镇东1公里处的养马村，因曾是三国时期曹操屯田、喂养战马的地方而得名。“以前，村里连个小商店都没有，买包盐都得跑到附近的村子。”走在已经完成部分路面硬化、街道绿化等基础设施建设的村子里，莲庄镇党委委员、副镇长杨俊利说。

按照农耕文化田园村居的风格定位，养马村统一规划设计了村内花池栽种绿色植物，家家户户门前建起“小花坛”，打造“微田园”和“微果园”；农户房舍改造时，利用旧砖旧瓦、老椽子、旧时农耕用具等物件，突出农耕田园文化。结合当地的历史文化和地域特色，村里建设了跑马场、民宿等旅游配套项目，未来还将打造春赏花、秋采摘，四季休闲娱乐的乡村旅游产业链。

乡村规划带来的优势作用已经凸显。今年春节期间，到养马村游玩的游客的私家车一直排到了村口。村里人笑言，养马村引来了“致富马”，红红火火好日子，乡村振兴在路上。

乡村建设是为农民而建。我市坚持开门办规划，注重发挥乡镇、村组在乡村规划编制中的作用，采取多种方式了解村民想法、征求村民意见、引导村民参与，确保规划“接地气合民意”，乡村规划合理性及村民的满意度持续提升。

别具特色的古朴村落，秀丽神秘的自然景观，淳朴自然的乡野生活……隐于山水间的嵩县黄庄乡三合村，青山层层环绕，汝河蜿蜒而过，民居散落在山间，入眼之处皆画卷。2020年，嵩县三合村村庄规划入选自然资源部优秀案例，全省仅有5个案例入选。

这得益于2019年省自然资源厅围绕推进乡村振兴启动的“乡村规划、千村试点”项目，编制实用型村庄规划引领乡村振兴。规划设计师与村民同吃同住，逐户进行访谈，了解村庄发展和村民的实际需求，对三合村进行市政、景观、产业布局统一规划，并对传统风貌建筑和民宿经营管理进行了改造升级，形成了集文创写生核心区、农业观光体验区、社会实践体验区、户外探险体验区和康养民宿度假区于一体的产业布局体系。

“乡村规划、千村试点”为我市的乡村规划开了好头、探索了路子。之后，我市多措并举，持续探索编制规划的机制创新，相继出台《洛阳市高校规划人才下乡行动实施方案》等。自2019年以来，先后有800余名专业人才、高校师生参与乡村规划编制志愿服务，收到良好效果。

完善政策体系，持续提高规划编制管控质量

在持续提高规划编制管控质量方面，我市注重优先保护耕地、宅基地和农村集体建设用地，坚守“三条红线”，优化乡村生产、生活、生态空间，确保耕地不减少。

与此同时，市自然资源和规划局建立了以省级专家为主的乡村规划评审专家库，省市专家、县直委局、乡镇村组、村民代表共同参与的评审制度体系不断完善，评审进度明显加快，规划质量显著提高，评审通过率大幅提高。建立健全协调、督查、通报、约谈等机制，及时解决工作中的困难和问题。

市自然资源和规划局相关负责人表示，紧密围绕黄河流域生态保护和高质量发展等国家战略，下一步将优先做好黄河、伊河、洛河沿线及53条市级沟域经济带上的村庄的规划完善和评估评审工作，打造流域、沟域精品村。建立市、县和乡村三级规划联动体系，稳妥有序推进村庄规划各项工作。加大推进传统村落保护和文化传承力度，开展全市76个传统村落全覆盖调查，结合规划编制制定保护开发利用评价指标体系，强化规划引领，完善政策体系，建立保护传承机制。（记者 李岚 通讯员 张栋）