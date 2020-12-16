好小伙儿水中救人 获省公安厅“见义勇为行为确认证书”

在汝阳县纪委监委大院里，提起刘江华，人人都会竖起大拇指。这名朴实无华的“85后”保安身上，散发着乐于助人、见义勇为的正能量，让大家发自内心地喜欢。

在汝阳县纪委监委大院里，提起刘江华，人人都会竖起大拇指。这名朴实无华的“85后”保安身上，散发着乐于助人、见义勇为的正能量，让大家发自内心地喜欢。

让我们把镜头拉回2020年11月8日，星期日。

当天中午，汝阳县城隆盛路隆盛桥头，一中年女子与家人发生口角，跳河轻生。正在河边钓鱼的刘江华听见呼救声，发现落水者正在慢慢下沉，情况十分危急。刘江华一边拨打110报警，一边设法施救。

“当时河水已经很冷了，旁边也没有其他人协助。如果我下水，说不定救不了她还会搭上自己的命。”刘江华回忆说。他突然想到钓鱼时随身携带的绳子，赶紧扭身找到绳子，快速将另一头扔到落水女子面前，大声呼喊让她拉住绳子，用尽全身力气将其拉到岸边施救，并将其移交给接警赶来的警察。

这次见义勇为并不是刘江华的“一时冲动”，今年35岁的他，此前还有两次救人经历。

刘江华自幼在河边长大，深知水性。2001年7月，刘江华路过陆浑灌渠，听见呼救声，发现一名小女孩落水，立刻跳入水中将小女孩救上岸，并等小女孩情绪稳定后把她安全送回家。

2008年9月，刘江华和父亲路过蔡店乡小辛店，忽闻呼救声。俩人跑过去一看，只见一名年轻女子在水中用力地拍打着水面、哭喊挣扎。此时女子已离岸边5米多远，眼看就要进入深水区。千钧一发之际，刘江华掏出手机塞给父亲让其报警，自己纵身跳进水里，迅速游向落水女子，拼尽全力将其救出。

“见危不救，我过不了自己这一关。”质朴的刘江华说。

2020年11月，刘江华荣获汝阳县金盾保安服务有限公司颁发的“见义勇为模范标兵”奖和洛阳晚报等颁发的“第362期正能量”奖，2021年1月荣获省公安厅颁发的“见义勇为行为确认证书”。(记者 陈小伟 实习生 姚汉宸 通讯员 赵勤)