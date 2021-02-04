洛阳举行扫黑除恶专项斗争成果展

昨日，市扫黑除恶专项斗争成果展在定鼎门广场启动，全面展示我市扫黑除恶专项斗争成果。

昨日，市扫黑除恶专项斗争成果展在定鼎门广场启动，全面展示我市扫黑除恶专项斗争成果。

在全国开展扫黑除恶专项斗争，是以习近平同志为核心的党中央作出的重大决策。3年来，在市委、市政府的坚强领导下，我市共打掉黑社会性质犯罪组织22个、恶势力犯罪集团和团伙99个，查扣涉案财产约20亿元；共立案查处涉嫌“保护伞”和涉黑涉恶腐败问题680人，给予党纪政务处分546人，移送司法机关56人，极大提升了人民群众安全感满意度，为现代化洛阳都市圈建设营造了和谐安全稳定的社会环境。洛阳扫黑除恶专项斗争综合成绩位居全省第一方阵，被评为全省“优秀”地市。

展览活动以视频和图文形式，从组织领导、宣传发动、破案攻坚、打伞破网、打财断血、综合治理等方面，展示了我市扫黑除恶专项斗争成效，进一步向社会各界传递了我市坚决依法打击涉黑涉恶违法犯罪的信心和决心。活动7日起在我市部分县区举行，至4月22日结束。

下一步，我市将持续巩固和深化专项斗争成果，推动扫黑除恶专项斗争常态化开展，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

省政法队伍教育整顿第三驻点指导组副组长倪玮，市领导娄会峰、李保兴、曲海滨、吴志军参加活动。（记者 申利超 通讯员 张继峰）