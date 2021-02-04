李鸿渐：单刀赴会救乡亲

在孟津横水镇当地学校的校本教材《赤色横水河——横水老区革命斗争故事》中，记载了横水籍优秀共产党员李鸿渐的革命故事。

在孟津横水镇当地学校的校本教材《赤色横水河——横水老区革命斗争故事》中，记载了横水籍优秀共产党员李鸿渐的革命故事。

李鸿渐，1891年出生于孟津横水西官庄村。他在任原横水乡乡长期间，由于与进步人士往来密切，经常发表抨击时弊的文章，受到国民党通缉。此后，李鸿渐流落陕西、山西，加入了刘志丹领导的红军游击队，负责武器装备工作。

1930年，李鸿渐得知有老乡在陕北一个民团造枪的消息后，便利用老乡关系，为游击队筹措武器。后因有人告密，与李鸿渐有联系的造枪工人全部被扣押起来，严刑拷打，并被告知只要如实说出武器去了哪里，便可免于一死。

为了解救这些老乡，李鸿渐单刀赴会，带上枪支去找民团头目交涉，表示愿意以枪换人。可对方翻脸不认人，将李鸿渐连枪带人一并扣押。得知这一消息后，刘志丹派人趁黑夜潜入民团驻地，击毙其头目，将人救出。

1931年年初，李鸿渐经刘志丹介绍加入中国共产党。

1937年10月，李鸿渐接到上级指示离开延安，回到河南开辟豫西革命根据地。在抵达目的地后，他和当地党组织成员共同研究发展壮大革命根据地等问题，动员、掩护豫西青年赴延安学习。其间，他还回到老家西官庄村，面对千余名群众发表了《团结对外一致抗日》的讲话，在群众中产生了很大反响，数十名青年当即报名奔赴前线抗日。

1938年，李鸿渐接到命令返回延安。当年5月14日，李鸿渐被国民党特务暗杀，终年47岁。(记者 郭飞飞)