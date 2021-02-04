打造一流营商环境和场域载体 促进洛阳高质量发展行稳致远——全市优化营商环境建设场域载体工作推进会精神解读

营商环境是高质量发展的“命门之穴”，场域载体是高质量发展的强力支撑。

营商环境是高质量发展的“命门之穴”，场域载体是高质量发展的强力支撑。

昨日召开的全市优化营商环境建设场域载体工作推进会，聚焦打造一流营商环境和场域载体，提出一揽子“干货满满”的政策举措，进一步集聚优质发展要素、厚植发展优势，充分释放发展红利、展示发展预期、凝聚发展合力，实现高质量发展。

成色足：营商环境持续优化“强磁场”效应加速释放

近年，我市把优化营商环境、建设场域载体作为事关全局的大事要事，着力健全工作机制、完善政策体系、创新工作举措，市场化法治化国际化营商环境加快构建，在全省营商环境评价中连续两年排名第二，场域载体“强磁场”效应加速释放。

●政务服务日益优化

承接244项省级下放权限并逐步落地，1265个政务服务事项全部实现“一网通办”，“最多跑一次”事项占比达99.73%，市民之家“一窗”分类受理率达88.26%。工程建设项目全流程审批“最短13个工作日”。

●市场活力持续迸发

持续开展“四企”活动，为企业减负68.3亿元。市一级企业开办从2018年的4.5天持续压缩至1日办结。在全国率先推行“多证集成、一照通行”改革，全市各类市场主体去年逆势增长12%，日均新设市场主体259户。

●监管效能有效提高

涉营商环境一审案件审理期限缩短至52天。以“双随机、一公开”监管为基本手段、以重点监管为补充、以信用监管为基础的新型监管机制建立健全，在全省率先实现市场监管领域“双随机、一公开”监管全覆盖。

●场域载体更加优化

打造自创区、自贸区、综保区等开放创新载体，“6+3+X”产业园、沟域生态经济示范带等产业发展载体，“两节一会一论坛”“东方博物馆之都”等文旅融合载体，黄河生态廊道等生态环境载体，国家呼吸区域医疗中心、书香洛阳、小游园等公共服务载体，带动人才、资金、物流、项目等要素加速向洛阳集聚。

组合拳：打造全国一流全省领先营商环境

优化营商环境是应变局开新局的关键之举。省委、省政府明确提出，洛阳要打造优化营商环境的综合性标杆城市。今年，我市将坚持市场化法治化国际化方向，聚焦市场主体的“最痛之点”“最盼之处”，着力打造透明高效的政务环境、竞争有序的市场环境、公平正义的法治环境、开放包容的人文环境，打造全国一流全省领先营商环境。

关键词：减负增能

以更大力度推进“放管服”改革，加大简政放权力度，积极承接好省直部门下放的244项省级权限。优化工程建设项目审批流程，年底前社会投资小型低风险产业类项目办理建筑许可环节精简至4个以内，时间压缩至5.5天以内。持续深化商事制度改革，市县两级企业开办全部实现“一日办结”“零成本”。全面清理涉及行政审批的中介服务。完善新型监管机制，推行“进一次门、查多项事”。

关键词：数字赋能

把数字化建设作为提高服务效能的重要手段，积极推进5G基站等基础设施建设，全年新建5G基站1500个，加快大数据产业园建设，加快重点领域物联网终端和智能化传感器规模部署。建设完善智慧洛阳云平台，实现全市政务云资源集中调度。年内实现100项政务服务事项“洛阳都市圈通办”。提高“洛快办App”的知悉度和使用率，推动政务服务从“一网通办”向“一码通服”升级。

关键词：服务企业

增强服务企业“店小二”意识，以地企合作为载体，以“四企”活动为抓手，构建覆盖企业全生命周期的服务体系。围绕纾困帮扶降成本、减负担，全面落实减税降费政策，确保年内总税率和社会负担率下降1个百分点以上，全年为企业减负50亿元以上。围绕市场准入优服务、促公平，提高中小企业在政府采购中的份额。围绕促进贸易压时限、增便利，优化通关流程，年底前进口通关时间压缩至17小时以内，出口通关时间压缩至6小时以内。围绕要素保障解难题、破瓶颈，年底前对单户担保金额500万元及以下的小微企业和“三农”主体收取的担保费率降至1%以下。

关键词：法治保障

提高法治政府建设水平，加强信用体系建设，持续做好清欠民营企业账款工作，慎用查封、扣押、冻结等强制措施，提高商事纠纷处理质效，营造稳定、公平、透明、可预期的法治化环境。

关键词：人文环境

挖掘利用厚重河洛文化，延续开放包容基因，涵养开放包容胸襟，鼓励创新、宽容失败，以厚重的人文环境形成更为强劲更为持久的“引力场”。

扩优势：加快构建场域载体“强磁场”

今年，我市将统筹好各类场域载体的谋划、打造、整合和利用，让场域载体成为洛阳高质量发展的强力支撑。

关键词：做优存量

聚焦洛阳新发展定位，立足既有的不同类型场域载体的功能定位，利用先行先试政策，建好用好自贸区、自创区、“6+3+X”产业园区等有形载体以及国家产业转型升级示范区、国家新型工业化产业示范基地等无形载体，重点提升金融服务、总部经济、国际会展等高端服务业载体引力，提升城市整体发展能级。

关键词：扩大增量

聚焦国家重大战略和市场需求，统筹谋划、积极争创数量更多、层级更高的场域载体。对国家有政策、有支持，洛阳有基础、有条件的无废城市、国家“绿色城市”试点、国际消费中心试点城市等场域载体要积极申报。对正在推进的国家轴承产业创新中心、国家呼吸区域医疗中心、全域旅游示范区等场域载体，要尽早创建成功。

关键词：提能强基

坚持一手抓项目建设“牛鼻子”、一手抓场域载体“强磁场”，紧盯重要时间节点，扎实抓好省市重点项目建设，加快推进凯盛“新洛玻”、洛阳石化百万吨乙烯等产业项目，积极推动呼南高铁豫西通道、机场三期、地铁2号线等基础设施项目，加快推进省第二儿童医院、河南林业职业学院新校区等公共服务项目，以重大项目新成效带动形成更多高质量场域载体。（记者 白云飞 李东慧）