今日洛阳晴天间多云 气温7℃到22℃

今天，晴天间多云，偏东风2级左右，气温7℃到22℃。

最美人间四月天，满城尽闻牡丹香。昨天，记者经过滨河南路看到，中国国花园内，牡丹花开正好，花香扑鼻。

第39届中国洛阳牡丹文化节花情预报小组发布4月7日花情预报称，目前，全市牡丹观赏园调控花期牡丹进入盛花期，露地自然花期牡丹早开品种成片开放。牡丹观赏园内紫荆、碧桃、海棠、樱花等姹紫嫣红。

著名诗人马新朝曾多次来洛阳观赏牡丹，对牡丹心怀热爱，他曾写下诗歌《洛阳牡丹》：“满满的，是洛阳的牡丹/一千亩的牡丹，一万亩的牡丹，热烈得令人生疑……在洛阳，牡丹与我说话/一千亩的牡丹，一万亩的牡丹，聚集在一起/它们的话语，满满的，像一些美人、权贵、巨富/话语满满的/我不需要太多/过于高大美好的事物往往需要警惕/我不要你们的万树千花，只要其中最小的一朵/像人间一个温暖的细节。”在马新朝眼中，洛阳牡丹是热烈的，美好的，其中最小的一朵就足以温暖我们。

年年岁岁花相似，岁岁年年人不同。我们在感叹时间流逝的同时，更要为一年一度盛大的花开感到庆幸，因为每朵花和每个人一样，都是独一无二的存在。

市气象台预计：今天，晴天间多云，偏东风2级左右，气温7℃到22℃；明天，多云转阴天，局部地区有小雨或零星小雨，偏东风3级左右，气温6℃到22℃。昼夜温差加大，请您适时增减衣物。

天气晴好，在工作之余，您不妨走出家门，在公园里，在家门口的游园里，欣赏牡丹之美，欣赏百花齐放。(记者 余子愚 通讯员 郭铭博)