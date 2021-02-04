在洛阳收获爱情和事业的她 想给老公送出一束牡丹花

“我想给我老公送束牡丹花，直接寄到他的单位，给他个惊喜。”今年31岁的侯方方是洛阳一名小学老师，她在报名参加由洛阳晚报发起的《送您一束牡丹花》活动时，这样告诉记者。

“我想给我老公送束牡丹花，直接寄到他的单位，给他个惊喜。”今年31岁的侯方方是洛阳一名小学老师，她在报名参加由洛阳晚报发起的《送您一束牡丹花》活动时，这样告诉记者。

侯方方说，她和爱人张聪都是新乡人，但已在洛阳成家生活了4年。在这4年里，她不仅收获了较好的事业，还拥有了一个美满的三口之家。

“牡丹算是我俩爱情的见证。”侯方方回忆，她和张聪算是闪婚，两人第六次见面时就领了结婚证，“第一次真正约会就是在王城公园看牡丹花。”

2017年2月，还在河南大学读研的侯方方经人介绍认识了比自己大6岁的张聪，“觉得他谈吐优雅、懂得多”，就这样，这个从未谈过恋爱的27岁新乡姑娘“沦陷”了。那边，张聪对这个性格爽朗的女孩也颇有好感，他告诉侯方方，自己已在洛阳有了稳定工作，待牡丹花盛开时，欢迎她到洛阳赏花。

就这样，当年4月牡丹文化节开幕后，侯方方第一次踏上了洛阳的土地。“那是我俩见的第三面，一起逛了街、赏了花。”侯方方坦言，当时的很多细节都已不太记得，但牡丹的美和那时自己的心跳声，让她至今记忆犹新。这次约会之后，很快，两家人见了面、定下了二人的婚期。

大学毕业后，侯方方如愿进入我市一小学担任体育老师，对她而言，每天上班能做自己喜欢的工作，下班后还能和自己爱的人在一起，就是最幸福的事儿。

又是一年牡丹花开，侯方方和张聪二人世界成了三口之家。“周末时间，带着孩子和父母，一起去牡丹园里赏牡丹，是我最放松的时候。”侯方方说，张聪是一名理科男，不会浪漫，也很少送花给自己，但是他对她和孩子的好，她都记在心上，“我想把这束花送给我的老公，对他说声谢谢你。”

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