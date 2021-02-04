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在洛阳收获爱情和事业的她 想给老公送出一束牡丹花
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.07 21:33

　　“我想给我老公送束牡丹花，直接寄到他的单位，给他个惊喜。”今年31岁的侯方方是洛阳一名小学老师，她在报名参加由洛阳晚报发起的《送您一束牡丹花》活动时，这样告诉记者。

　　侯方方说，她和爱人张聪都是新乡人，但已在洛阳成家生活了4年。在这4年里，她不仅收获了较好的事业，还拥有了一个美满的三口之家。

　　“牡丹算是我俩爱情的见证。”侯方方回忆，她和张聪算是闪婚，两人第六次见面时就领了结婚证，“第一次真正约会就是在王城公园看牡丹花。”

　　2017年2月，还在河南大学读研的侯方方经人介绍认识了比自己大6岁的张聪，“觉得他谈吐优雅、懂得多”，就这样，这个从未谈过恋爱的27岁新乡姑娘“沦陷”了。那边，张聪对这个性格爽朗的女孩也颇有好感，他告诉侯方方，自己已在洛阳有了稳定工作，待牡丹花盛开时，欢迎她到洛阳赏花。

　　就这样，当年4月牡丹文化节开幕后，侯方方第一次踏上了洛阳的土地。“那是我俩见的第三面，一起逛了街、赏了花。”侯方方坦言，当时的很多细节都已不太记得，但牡丹的美和那时自己的心跳声，让她至今记忆犹新。这次约会之后，很快，两家人见了面、定下了二人的婚期。

　　大学毕业后，侯方方如愿进入我市一小学担任体育老师，对她而言，每天上班能做自己喜欢的工作，下班后还能和自己爱的人在一起，就是最幸福的事儿。

　　又是一年牡丹花开，侯方方和张聪二人世界成了三口之家。“周末时间，带着孩子和父母，一起去牡丹园里赏牡丹，是我最放松的时候。”侯方方说，张聪是一名理科男，不会浪漫，也很少送花给自己，但是他对她和孩子的好，她都记在心上，“我想把这束花送给我的老公，对他说声谢谢你。”

　　若您和牡丹有着不得不说的故事，您一直都想找个机会把一束雍容华贵的牡丹花送给一个对您来说特别的人，只要您的故事够特别、够动人，我们都愿意倾听您的故事。届时，我们不仅将派出记者采访，还将携手洛阳邮政公司为您免费送出一束牡丹鲜切花(一束含10枝)，牡丹鲜切花及运输费用全免。

　　您可编辑70字以内短信发送至手机号码18637981889参与活动，我们将从中选出理想的故事，与您联系采访，同时安排为您送出一束漂亮的牡丹鲜切花。（洛报融媒记者 王若馨 文/图/视频）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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