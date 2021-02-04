洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

精准服务妇女儿童 洛阳市妇联这样做
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.07 21:20

　　7日，洛报融媒记者从洛阳市妇联十四届二次执委会上获悉，今年，全市妇女系统将全力打造“牡丹花开·在你身边”工作品牌，持续开展巾帼心向党、巾帼建新功、巾帼暖人心系列行动。

　　今年，洛阳市妇联将突出建党100周年主线，持续强化思想政治引领，实施“牡丹花开心向党”行动，深入开展“巾帼心向党 洛阳更出彩”系列活动，重点打造赋能女性创业、巾帼心向党系列讲堂，培育一批示范讲堂，着力强化网上讲堂，推动有条件的村(社区)开发村级讲堂，建立各级志愿讲师团，形成由百名讲师、千场宣讲、万名妇女共同参与的大宣讲格局，引导广大妇女紧跟共产党、奋进新时代。

　　围绕“十四五”开好局，洛阳市妇联将聚焦服务中心工作主线，实施“牡丹花开建新功”行动。持续推进“巧媳妇”工程提档升级三年行动计划，认定一批“巧媳妇”创业就业工程示范基地，选树一批乡村出彩巧媳妇，选树一批市级“五美(美丽)庭院”示范户，促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。持续推进“巾帼双创行动”，持续推进“巾帼创业贷”，让更多创业妇女享受到普惠金融服务。培育一支家政骨干队伍，探索巾帼家政职业培训新模式，举办巾帼家政服务职业风采大赛，促进“妇字号”企业和基地发展。

　　今年，洛阳市妇联将做实做精做深维权服务，增进妇女儿童福祉，实施“牡丹花开暖人心”行动。持续关注重大案件中权益受损的妇女儿童及其家庭，有针对性提供法律援助、司法救助、心理疏导等关爱服务。开展“我为妇女群众办实事”实践活动，深入实施“巾帼志愿服务关爱行动”，更好地服务妇女儿童。

　　此外，洛阳市妇联还将实施“牡丹花开幸福家”行动、“牡丹花开增活力”行动、“牡丹花开巾帼红”行动，团结带领全市妇女为全面建设社会主义现代化洛阳、奋力谱写新时代中原更加出彩的洛阳绚丽篇章作出新贡献。（洛报融媒记者 李冰 通讯员 杨珂 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·母亲脑袋里“嗡嗡响”，怎么办
  • ·指甲盖“长”出鱼刺？这真不是玩笑
  • ·糖友出现蛋白尿，不一定是糖尿病肾病
    		•
    驱车半小时，一处“国保”两家公园免费看
    驱车半小时，一处“国保”两家公园免费看
    驱车半小时，一处“国保”两家公园免费看
        日前，古城快速路东延三川大道至光武大道段通车，有效改善了伊河北侧区域东西向通行条件，市民去伊滨区游玩...
  • ·馋哭！市井街巷美食多 百味云集待您品
  • ·来，咱和地铁合个影
  • ·自制小长假出游饮品——金橘柠檬汁
    		•
    		 
    新闻排行
  • 今年洛阳将更换2300台新能源出租车
  • 金翠路规划建设方案通过！洛阳道北地...
  • 洛阳牡丹有九大色系 各色“魁首”是...
  • 中国网球顶级赛事落户洛阳 今年10月开...
  • “按图索骥”！洛阳出台老旧小区改造...
  • 洛阳与日本冈山市举行缔结友好城市40...
  • 孟津麻屯镇102岁的杨桂英 “俺有个...
  • 太美啦！“唐宫小姐姐” 换装了！
  • 高职单招今日至9日填报志愿 平时成绩...
  • 《医疗保障基金使用监督管理条例》5月...
    		•
    百姓呼声
  • · 洛阳自来水阶梯水量的制定标准？官方回应
  • · 今年牡丹文化节开幕式晚会门票不对外发售
    • 精彩图片
    洛阳南山牡丹文化园盛...
    隋唐大运河国家文化公...
    洛阳中国国花园：牡丹...
    洛阳王城公园：牡丹拍...
    精彩热帖

    人间四月 最美春天

    隋唐园牡丹

    牡丹盛开迎客来

    夜游王城公园
    /惯借名山筑道宫 ——暇日游城北吕祖庵
    /【光影瞬间】 东方文创园赞能影视基地拍人
    /春风扑面来 美在花丛中
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605