精准服务妇女儿童 洛阳市妇联这样做

7日，洛报融媒记者从洛阳市妇联十四届二次执委会上获悉，今年，全市妇女系统将全力打造“牡丹花开·在你身边”工作品牌，持续开展巾帼心向党、巾帼建新功、巾帼暖人心系列行动。

7日，洛报融媒记者从洛阳市妇联十四届二次执委会上获悉，今年，全市妇女系统将全力打造“牡丹花开·在你身边”工作品牌，持续开展巾帼心向党、巾帼建新功、巾帼暖人心系列行动。 7日，洛报融媒记者从洛阳市妇联十四届二次执委会上获悉，今年，全市妇女系统将全力打造“牡丹花开·在你身边”工作品牌，持续开展巾帼心向党、巾帼建新功、巾帼暖人心系列行动。 今年，洛阳市妇联将突出建党100周年主线，持续强化思想政治引领，实施“牡丹花开心向党”行动，深入开展“巾帼心向党 洛阳更出彩”系列活动，重点打造赋能女性创业、巾帼心向党系列讲堂，培育一批示范讲堂，着力强化网上讲堂，推动有条件的村(社区)开发村级讲堂，建立各级志愿讲师团，形成由百名讲师、千场宣讲、万名妇女共同参与的大宣讲格局，引导广大妇女紧跟共产党、奋进新时代。 围绕“十四五”开好局，洛阳市妇联将聚焦服务中心工作主线，实施“牡丹花开建新功”行动。持续推进“巧媳妇”工程提档升级三年行动计划，认定一批“巧媳妇”创业就业工程示范基地，选树一批乡村出彩巧媳妇，选树一批市级“五美(美丽)庭院”示范户，促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。持续推进“巾帼双创行动”，持续推进“巾帼创业贷”，让更多创业妇女享受到普惠金融服务。培育一支家政骨干队伍，探索巾帼家政职业培训新模式，举办巾帼家政服务职业风采大赛，促进“妇字号”企业和基地发展。 今年，洛阳市妇联将做实做精做深维权服务，增进妇女儿童福祉，实施“牡丹花开暖人心”行动。持续关注重大案件中权益受损的妇女儿童及其家庭，有针对性提供法律援助、司法救助、心理疏导等关爱服务。开展“我为妇女群众办实事”实践活动，深入实施“巾帼志愿服务关爱行动”，更好地服务妇女儿童。 此外，洛阳市妇联还将实施“牡丹花开幸福家”行动、“牡丹花开增活力”行动、“牡丹花开巾帼红”行动，团结带领全市妇女为全面建设社会主义现代化洛阳、奋力谱写新时代中原更加出彩的洛阳绚丽篇章作出新贡献。（洛报融媒记者 李冰 通讯员 杨珂 文/图）