脱贫成果演起来 幸福生活唱出来

一场《书记下乡》演罢，一曲《情系重渡沟》又唱起，还有精彩的豫剧《朝阳沟》选段、舞蹈《我们的中国梦》……7日上午，在洛阳市周王城广场，第39届中国洛阳牡丹文化节“河洛欢歌·我们的生活充满阳光”广场文化月活动举行栾川县脱贫攻坚成果展演。

一场《书记下乡》演罢，一曲《情系重渡沟》又唱起，还有精彩的豫剧《朝阳沟》选段、舞蹈《我们的中国梦》……7日上午，在洛阳市周王城广场，第39届中国洛阳牡丹文化节“河洛欢歌·我们的生活充满阳光”广场文化月活动举行栾川县脱贫攻坚成果展演。

栾川是生态资源大县，近年栾川先后成为河南省首个国家生态文明建设示范县和国家“绿水青山就是金山银山”实践创新基地。2019年5月经河南省政府批准，栾川县退出贫困县序列，2020年7月通过国家脱贫普查。

本场展演在热闹的戏曲小品《书记下乡》中拉开了序幕，节目诙谐又不失深刻，让现场观众在捧腹大笑的同时感受到脱贫攻坚工作的不易。据栾川县文化馆工作人员李昕燕介绍，这一戏曲小品根据栾川县脱贫攻坚真实故事改编，反映了栾川县许多驻村第一书记真抓实干，带领乡亲“拔穷根”的奋勇历程。

“‘为老百姓脱贫致富，为改变穷山沟的面貌，即使倾家荡产我也心甘。’这句唱词是我印象最深的，让我感受到了真正的为民所想、为民所思。”饰演原栾川县潭头镇副镇长马海明的演员王群说，他演唱《情系重渡沟》时，切实感受到了马海明为将重渡沟开发成远近闻名的旅游景区历经的艰辛，也激发了他个人建设大美栾川的热情。

现场高潮迭起，掌声不断，节目得到了观众的一致好评。经常在周王城广场练习声乐的市民孔女士说，去年以来因为疫情，周王城广场已许久没有举办过大型文化活动，广场文化月让这里重焕生机，恢复往日热闹的人气。

今年的广场文化月将持续至4月30日，每天上午9:30-11:00在周王城广场进行演出。主要开展“河洛欢歌·我们的生活充满阳光”洛阳市脱贫攻坚成果展演及农副产品展销、“文旅都市圈相约洛阳城”区域联动交流演出、广场群众文化活动成果展演、专场文艺演出、百姓舞台比赛、牡丹服饰创意模特大赛、戏曲票友大赛等具有浓郁地方特色的文艺演出活动，感兴趣的市民不要错过，快到周王城广场看看吧。（洛报融媒记者 李冰 实习生 蔡怡荷 通讯员 张雷 张建霞 文/图）