巡察组“护薪” 农民工安心

“谢谢巡察组帮俺讨回工资。”4月4日，看着手机上显示的工资到账信息，洛阳地铁1号线上海市场站装修工人张铁钉喜悦之情溢于言表。

“谢谢巡察组帮俺讨回工资。”4月4日，看着手机上显示的工资到账信息，洛阳地铁1号线上海市场站装修工人张铁钉喜悦之情溢于言表。

今年3月以来，按照洛阳市委统一部署，洛阳市委第三巡察组进驻洛阳市轨道交通集团有限责任公司(以下简称市轨道交通集团)开展延伸巡察。其间，巡察组开通专门邮政信箱、电子邮箱和值班手机受理群众信访举报。

3月25日，有农民工向巡察组反映，自己在地铁1号线上海市场站干装修，眼看地铁就要开通运营，可自己的工资还迟迟没有着落。

“这一民生工程凝聚着广大建设者的辛勤汗水，不能让他们出了力却迟迟拿不到工资。”洛阳市委第三巡察组副组长李西萍说，在接到相关举报后，巡察组坚持“急事快办”原则，迅速将信访事项反馈至市轨道交通集团。

接到交办信访事项后，洛阳市轨道交通集团立即对此事进行了全面调查，发现地铁1号线上海市场站装修劳务由安徽省东坤贸安建筑劳务有限公司从中建八局装饰工程有限公司承接。虽然中建八局装饰工程有限公司前期已按照合同约定向该劳务有限公司支付了部分劳务款，但因双方尚未办理最终结算，相关劳务款未能全额支付，导致51名农民工工资发放受到影响。

为了让农民工尽快拿到工资，洛阳市轨道交通集团协调中建八局装饰工程有限公司、安徽省东坤贸安建筑劳务有限公司以及农民工代表进行面对面协商并达成协议：51名农民工的工资由中建八局装饰工程有限公司直接发放。

近日，办理好工资卡的25名农民工，已领到拖欠的34万元工资。对剩余人员的13万元工资，项目部也承诺，个人只要办理好银行卡可随时到项目部领取。

“地铁建设还在继续，类似问题不能再次发生。”洛阳市委第三巡察组组长张建伟说，针对该问题，巡察组并没有“就事论事”，而是督促洛阳市轨道交通集团加强与施工单位的联动，完善农民工工资支付管控机制，防止类似事件再次发生。（洛报融媒记者 李三旺 通讯员 徐云峰）