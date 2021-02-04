扫码一键导航、听讲解 畅游古城更便捷

在洛阳开启一场文化之旅，老城区是值得推荐的打卡地。东大街、西大街等“老城老街老巷子、老墙老院老房子、老门老户老名字、老号老店老铺子”，留下随处可以触摸的历史记忆。

在洛阳开启一场文化之旅，老城区是值得推荐的打卡地。东大街、西大街等“老城老街老巷子、老墙老院老房子、老门老户老名字、老号老店老铺子”，留下随处可以触摸的历史记忆。

穿行于历史文化街区中，不少游客想了解这里的历史，也难免会在老街巷里迷失方向。今天起，“古城记忆·历史文化街区数字化服务平台”正式上线，游客可以扫码一键导航、听讲解，畅游古城更便捷。

洛报融媒记者7日从洛阳市古城管委会了解到，为推动古城文化服务转型升级，创新数字文化服务业态，为游客提供更智慧的文化服务，洛阳市古城管委会在第39届中国洛阳牡丹文化节期间推出“古城记忆·历史文化街区数字化服务平台”。

“古城记忆·历史文化街区数字化服务平台”运用大数据、万物互联、人工智能、VR/AR等技术，让历史文化街区融入“5G时代”。初步形成古城历史文化街区数字文化资源服务目录，统筹开展基层数字文化资源线上配送，实现了平台有效整合、资源共建共享、管理统筹规范、服务便捷高效，社会力量参与机制更加健全，服务效能显著提升。

“古城记忆·历史文化街区数字化服务平台”第一阶段上线在线导航、在线讲解、视频展播、高清图片在线欣赏、便民服务等功能。其中，在便民服务中，游客可以通过电子地图查询停车场、公共卫生间、公交车站等，一键导航到相应的位置。

游客可关注“厚重古城”微信号，或通过手机扫描古城历史文化街区“电子路牌”上的二维码，即可进入“古城记忆·历史文化街区数字化服务平台”，使用语音讲解、便捷导航，观看精彩视频和高清图片。（洛报融媒记者 李冰 通讯员 石智卫）