310国道二期桥梁等主体工程完成

7日，洛报融媒记者从G310国道洛阳境段(铁门镇至三门峡市界)改建工程(简称310国道二期)指挥部了解到，目前，该项目的桥梁、下构、梁板预制等主体工程已完成，正在进行桥面附属结构施工。
7日，洛报融媒记者从G310国道洛阳境段(铁门镇至三门峡市界)改建工程(简称310国道二期)指挥部了解到，目前，该项目的桥梁、下构、梁板预制等主体工程已完成，正在进行桥面附属结构施工。
7日，洛报融媒记者从G310国道洛阳境段(铁门镇至三门峡市界)改建工程(简称310国道二期)指挥部了解到，目前，该项目的桥梁、下构、梁板预制等主体工程已完成，正在进行桥面附属结构施工。
该项目负责人介绍，青龙山隧道左右洞贯通后，工人正在进行电缆沟、路面施工；路基工程已完成投资总额的61.46%；桥梁工程已完成投资总额的87.56%，其中，桥梁桩基累计完成567根，占总数的97.26%；涵洞工程已完成投资总额的90.66%；隧道工程已完成投资总额的87.42%。按计划，4月中旬水稳、沥青路面施工将有序展开，整个项目预计6月底完成。
310国道二期位于洛阳市新安县境内，按一级公路标准建设，沥青混凝土路面，全长8.111公里，设计为双向六车道、时速为80公里。（洛报融媒记者 赵硕 文/图）
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