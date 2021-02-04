电厂新村社区：移动办公桌 群众少跑腿

7日，洛阳市天津路街道办事处电厂新村社区党委开展“移动办公桌”主题活动，把社区服务项目办理的场所从办公室，搬到了居民楼下。

7日，洛阳市天津路街道办事处电厂新村社区党委开展“移动办公桌”主题活动，把社区服务项目办理的场所从办公室，搬到了居民楼下。

党费收缴、申领退休职工服务卡、养老认证业务办理、登记独生子女信息……以往需要群众跑腿到社区办公室办理的多项事务，现在只需要在自家门口就可以“一对一”办理。当天，电厂新村社区通过“移动办公桌”为居民现场办理事务120余件。

该社区相关负责人告诉洛报融媒记者，电厂新村辖区内有16个楼院，常住居民3169户，院落多且分布分散，部分院落小区距离社区办公地点较远。为让辖区居民少跑腿，他们特地举办此次活动，“今后，我们将以每周一次的频率下沉到不同楼院服务居民”。（洛报融媒记者 王若馨 实习生 郭秋林 通讯员 毛会敏 文/图/视频）