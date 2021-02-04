伊电集团实现一季度“开门红”

发电量27.05亿千瓦时，同比增长16.25%；铝板带箔11.77万吨，同比增长12.67%；原铝13.66万吨，同比增长0.21%……这是伊电控股集团有限公司今年一季度“成绩单”，各经营主体生产指标序时进度圆满完成。

发电量27.05亿千瓦时，同比增长16.25%；铝板带箔11.77万吨，同比增长12.67%；原铝13.66万吨，同比增长0.21%……这是伊电控股集团有限公司今年一季度“成绩单”，各经营主体生产指标序时进度圆满完成。

伊电集团是以铝冶炼为主导、铝加工为龙头、发供电为基础，循环经济、碳素、地产、物流、贸易等一体化发展的大型民营企业。近年，该集团始终坚持“主业突出，关联发展，有限多元”的主基调，不断调整优化产业结构、产品结构，推动优势产业高质量发展。

今年以来，伊电集团坚持以职工为中心的发展思想，深入推进共享型企业建设，通过共创、共享的模式提高职工收入，最大限度与职工分享企业发展成果。该集团通过实行利润分成制，将职工收入与企业效益直接挂钩，使职工有了更多的获得感，进一步提升职工的责任感和参与度。

下一步，伊电集团将坚持以市场为导向，以安全、环保、质量为主线，全面开拓电力市场，全力提高原铝产量，做优做强铝加工，融合关联产业协同发展，着力推进生产型主体向经营型主体转变，加快建设共享型企业。(洛报融媒记者 戚帅华 通讯员 戴志刚 文/图)