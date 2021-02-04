好消息！洛阳唇腭裂患者可申请免费手术

今日，洛报融媒记者从市红十字会获悉，中国红十字基金会嫣然天使基金将于4月22日至25日，带领相关医疗团队，与焦作医院合作为唇腭裂患者免费实施手术，我市唇腭裂患者也可报名申请。

今日，洛报融媒记者从市红十字会获悉，中国红十字基金会嫣然天使基金将于4月22日至25日，带领相关医疗团队，与焦作医院合作为唇腭裂患者免费实施手术，我市唇腭裂患者也可报名申请。

嫣然天使基金相关负责人介绍，此次医疗救助行动中，唇腭裂患者的手术费用和住院治疗费用均为免费，洛阳地区的唇腭裂患者也可报名申请，患者家属可通过电话等方式尽快与嫣然天使基金联系报名登记，电话15601182727。

据了解，嫣然天使基金是李亚鹏先生、王菲女士倡导发起并设立在中国红十字基金会的专项公益基金，该基金主要用于资助唇腭裂患者实施免费手术。自2006年创立至今，该基金已为超过13962名唇腭裂患者实施了全额免费唇腭裂修复手术，并为147名唇腭裂儿童进行了语音序列治疗。(洛报融媒记者 王博东 通讯员 李战功)