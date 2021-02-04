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赵春兰：誓把荒山变良田的农业带头人（最美洛阳人—清明时节追忆党史人物）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.07 19:10

　　说起汝阳县十八盘乡登山村，大家一定会想到曾与“红旗渠精神”齐名的“登山精神”。说起“登山精神”，就不得不提赵春兰。今天，记者走进登山展览馆，重温那段不平凡的岁月。 “1995年以前，这个展览馆还是老村委会所在地，老书记赵春兰就在这里工作。”登山村党支部书记荆新安说。

　　一进入登山展览馆，展板上的一句话引起了记者的注意，“宁愿苦干改山河，不甘苦熬度岁月！”荆新安说：“这就是老书记带领俺村党员群众十年改土、八年治水的生动写照。”

　　赵春兰，生于1925年，是土生土长的登山村人，曾任登山大队党支部书记。

　　20世纪60年代，登山村村民生活困难。当时，全国各地号召“农业学大寨”，赵春兰认为，登山村的自然条件适合学习大寨村的经验。

　　敢想敢干。从1964年起，赵春兰带领全村干部群众开始改山治土。经过“十年改土”，登山村村民把支离破碎的薄地改造成550亩水平梯田。1974年以后，他又带领党员群众开始了“八年治水”，建提灌站、修蓄水池、硬化盘山渠道、埋设自压喷灌管道……层层梯田变为旱涝保收的高产田，粮食产量也从亩产100多公斤提高到亩产500多公斤。

　　“宁愿苦干改山河，不甘苦熬度岁月”“干部干部，要先干一步”“条件差难不倒、灾害多吓不倒、歪风邪气吹不倒”……翻开赵春兰的日记本，里面不少话语至今仍激励人心。

　　由于积劳成疾，1981年2月，赵春兰不幸病逝。弥留之际，他说：“我死后一定要埋在家乡的土地上，看着登山人过上好日子。”

　　为了更好地“登山精神”，2005年，登山展览馆建成，分为“登山精神”展览馆、实物陈列室、廉政教育基地、党性教育基地、实践课堂5个部分，它是首批洛阳市中共党史教育基地之一。

　　如今，越来越多的人走进登山展览馆，学习老一辈战天斗地、敢为人先的精神。而登山精神在发展和传承中也不断地发扬光大，展现出时代风采……

　　红色精神大家谈

　　中国共产党人的初心和使命，就是为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴。赵春兰带领群众发扬“艰苦奋斗、自强不息、敢为人先、务实清廉”的登山精神，彻底改变登山村面貌，就是党的基层组织为人民谋幸福的生动实践。登山它不只是一个地名、一种精神，更是一座丰碑，时刻激励着我们砥砺前行。 ——洛阳理工学院教师 成曦

　　（洛报融媒记者 贾臻 通讯员 吴会菊 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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