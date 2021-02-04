第七届国际牡丹产业博览会明日开幕

“须是牡丹花盛发，满城方始乐无涯。”4月8日上午，第七届国际牡丹产业博览会将在中国国花园开幕。

“须是牡丹花盛发，满城方始乐无涯。”4月8日上午，第七届国际牡丹产业博览会将在中国国花园开幕。

从牡丹文创产品到牡丹深加工产品，近年，我市牡丹产品特色纷呈，牡丹产业已经形成较为完整的产业链条，牡丹产业市场主体乘势而起，正朝着规模化、专业化、标准化、产业化方向发展。

博览会组委会负责人石丰朋介绍，本届博览会以“蜕变，让价值成就品牌”为主题，汇聚了国内近百家牡丹产业各领域的领军企业，通过线上线下相结合的方式，集中展示最新牡丹产业发展成果，让更多人认识并分享牡丹产品。

活动期间，有近百名涉牡丹领域非遗传承人、书画家也将来到洛阳，在博览会上展示非遗技艺、牡丹书画作品。游客和市民还可以参与学习牡丹剪纸技艺、欣赏牡丹元素邮票和百幅精品牡丹国画，观赏精美绝伦的牡丹服装秀等。

不仅如此，主办方还准备了丰厚的礼品，包括100万毫升牡丹纯露、4万份牡丹印画、1万份8张连册牡丹明信片等。同时，凡持中国国花园门票游览博览会的游客，可凭公园门票抵扣10元消费现金券。

博览会主会场位于中国国花园国花台，活动将持续到20日结束。（洛报融媒记者 郭学锋 文/图）