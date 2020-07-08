洛阳市扫黑除恶专项斗争成果展启动

7日，洛阳市扫黑除恶专项斗争成果展在定鼎门广场启动，展示洛阳扫黑除恶专项斗争成效，进一步向社会各界传递坚决依法打击涉黑涉恶违法犯罪的信心和决心。

7日，洛阳市扫黑除恶专项斗争成果展在定鼎门广场启动，展示洛阳扫黑除恶专项斗争成效，进一步向社会各界传递坚决依法打击涉黑涉恶违法犯罪的信心和决心。

在全国开展扫黑除恶专项斗争，是以习近平同志为核心的党中央作出的重大决策。2018年以来，洛阳市坚持正确方向，推动扫黑除恶爬坡过坎、攻坚克难，依法打击了一批黑恶势力及“保护伞”，全市共打掉黑社会性质犯罪组织22个、恶势力犯罪集团和团伙99个，抓获犯罪嫌疑人2099名，破获各类案件1354起，查扣涉案财产约20亿元；共立案查处涉嫌“保护伞”和涉黑涉恶腐败问题680人，给予党纪政务处分546人，移送司法机关56人，极大提升了人民群众安全感满意度，为现代化洛阳都市圈建设营造了和谐安全稳定的社会环境。洛阳扫黑除恶专项斗争综合成绩位居全省第一方阵，被评为全省“优秀”地市。