4月8日牡丹花情预报

目前，全市牡丹观赏园调控花期牡丹进入盛花期，露地自然花期牡丹早开品种成片开放。牡丹观赏园内紫荆、碧桃、海棠、樱花等姹紫嫣红。

目前，全市牡丹观赏园调控花期牡丹进入盛花期，露地自然花期牡丹早开品种成片开放。牡丹观赏园内紫荆、碧桃、海棠、樱花等姹紫嫣红。

四星级牡丹观赏园花情如下：

中国国花园：全园共有约350个品种牡丹开放,开花牡丹约占本园牡丹的45%。主要分布在蝴蝶园、木栈道、早开园、唐风隋影广场等处。其中：盛开的牡丹品种有芳纪、寒樱狮子、胡红、雪映桃花、村松樱、似二乔、黑海撒金、墨楼争辉、花游等；初开的牡丹品种有旭港、白神、樱花粉、百园红霞、冠世墨玉、初乌、豆绿、姚黄、岛大臣等。园内樱花、碧桃、黄刺玫争奇斗艳。

(中国国花园 霓虹焕彩)

(中国国花园 玉面桃花)

(中国国花园 珠光墨润)

(中国国花园 大棕紫)

王城公园：全园共有520多个品种牡丹开放,开花牡丹约占本园牡丹的58%。主要分布在沉香楼观赏区、牡丹仙子观赏区、紫云天香台、王城春早观赏区、傲梅渲春观赏区。其中：盛开的牡丹品种有珊瑚台、富贵满堂、雨后风光、香玉、十八号、镰田藤、芳纪、岛大臣等；初开的牡丹品种有春红娇艳、菱花湛露、首案红、初乌、群乌、渡世白、八千代椿、八束狮子等。园内棣棠、樱花、珍珠梅等竞相绽放。

(王城公园 天衣)

(王城公园 春红娇艳)

隋唐城遗址植物园：全园共有550多个品种牡丹开放,开花牡丹占本园牡丹的49%。主要分布在九色园、特色园、百花园、科技园等处。其中：盛开的牡丹品种有桃红献媚、锦袍红、肉芙蓉、西施、浪花锦等；初开的牡丹品种有胡红、黄金盏、大棕紫、柳叶粉、芳纪等。另外，园内一级路两侧千余株樱花、碧桃盛开。千姿牡丹园内万余株垂枝桃、碧桃、菊花桃、绛桃、关山樱、松月樱、普贤象樱、郁金樱等正值盛花期。南门5万余株郁金香开放。

(隋唐城遗址植物园 迎日红、胜葛巾、霓虹焕彩等品种)

(隋唐城遗址植物园 西江锦、红狮子等品种)

(隋唐城遗址植物园 桃红献媚)

神州牡丹园：全园共有594个品种牡丹开放,开花牡丹约占本园牡丹的45%。主要分布在国花坛、精品观赏区、花仙宫南侧观赏区。其中：盛开的牡丹品种有景玉、粉中冠、贵妃插翠、霓虹焕彩、春柳、卷叶红、太平红、清香白、粉楼台、迎日红、新日月、蓝宝石、银红巧对、彩绘、银红争春、似荷莲、明星、洛阳红、粉中冠、鲁菏红、大红宝珠、岛锦、十八号、珊瑚台、俊艳红、胜葛巾、墨池金辉、腰带红、二乔、雪映桃花等；初开的牡丹品种有白鹤卧雪、冰凌罩红石、层叠多娇、鲁粉、满园春光等。园内榆叶梅、碧桃、樱花、郁金香竞相绽放。

国际牡丹园：全园共有200多个品种牡丹开放,开花牡丹约占本园牡丹的35%。主要分布在早花区、环路沿线及大温室。大温室牡丹开放80%。其中：盛开的牡丹品种有冬凌桃仙、太阳、芳纪、景玉、火炼金丹、洛阳红、蓝月亮、二乔、玉版白等；初开的牡丹品种有冠世墨玉、墨紫绒金、麻姑献寿、李园红、户川寒、兰贵人、老君紫、银红巧对等。

(国际牡丹园 凤丹白)

(国际牡丹园 迎日红)

(国际牡丹园 墨紫绒金)

国家牡丹园：全园共有约280个品种牡丹开放,开花牡丹约占本园牡丹的25%。主要分布在南园、北园。其中：盛开的牡丹品种有红乔、霓虹焕彩、百园红霞、二乔、赛雪塔、小桃红、白雪塔等；初开的牡丹品种有冠世墨玉、黄辉、姚黄、富贵满堂、太阳、芳纪、洛阳红等。园内紫藤、碧桃、樱花、丁香等争奇斗艳。