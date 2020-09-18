中国网球顶级赛事落户洛阳 今年10月开打【视频】

7日，洛报融媒记者从洛阳市体育局获悉，中国网球顶级赛事——中国网球巡回赛CTA200分站赛成功落户洛阳！

7日，洛报融媒记者从洛阳市体育局获悉，中国网球顶级赛事——中国网球巡回赛CTA200分站赛成功落户洛阳！比赛将于今年10月中旬在洛阳开打，并有望连续三年在洛阳举办。届时，广大洛阳观众可在家门口观看这场网球盛宴。

据主办方介绍，中国网球巡回赛是独立于ATP、WTA和ITF等国际三大巡回赛之外的具有中国自主知识产权的顶级网球赛事。作为目前规模最大、时间跨度最长的网球赛，该项赛事对标职业巡回赛，设男、女子单、双打共4个项目。比赛依托中国网球运动技术等级和国家网球竞赛积分排名系统，打破注册壁垒，业余选手和网球爱好者均可参赛，所有参赛选手都将拥有自己专属的中国国家积分和排名。

据悉，为迎接洛阳市运动会及河南省第十四届运动会，经多方协调，确定该赛事将于今年10月中旬在洛阳开打，并连续三年在洛阳举办。届时全国各地网球精英及业余爱好者将齐聚洛阳，为广大网球爱好者奉献一场精彩的网球盛宴。该赛事是近几年来洛阳承办的高级别网球赛事，通过办赛将进一步推动洛阳网球运动的普及，提高当地网球运动水平，挖掘优秀后备人才，充分展示洛阳的良好风貌。(洛报融媒记者 孟山 文/图/视频)(图片为洛阳选手在网球训练和比赛中)