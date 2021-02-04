中国国花园《禅宗少林·音乐大典》第二场将于4月10日精彩上演

4月3日下午2:00，在国花园西门内广场上《禅宗少林·音乐大典》第一场如期举行，吸引了来自五湖四海游客朋友驻足欣赏。

日前，在国花园西门内广场上《禅宗少林·音乐大典》第一场如期举行，吸引了来自五湖四海游客朋友驻足欣赏。

看到这里，今天因为种种原因没能前来观看的朋友们是不是后悔的捶大腿了？

没有关系！

国花园考虑到了这个情况，在牡丹文化节期间准备了三场《禅宗少林·音乐大典》的精彩演出，下一场的时间是：4月10日下午14:00点，地点在国花园西门内广场。

这次大家可千万不要再错过了！

值得一提的是，在今年牡丹文化节期间，凭任意日期的国花园门票（电子票），到登封欣赏《禅宗少林·音乐大典》实景演出的游客，“禅宗少林”景区会给大家报销国花园门票费用哦。

入园指南

门票价格 我园严格贯彻落实洛阳市“赏花惠民”政策，为游客朋友们赏花游园提供便利，今年第39届中国洛阳牡丹文化节期间，四月一日起，我园门票价格为：周一至周五10元；周末及法定节假日30元(周末及法定节假日持学生证可享半价)。

优惠政策 凡持：洛阳旅游年票、现役军人、军残、武警、医护工作者、优秀教师、脱贫攻坚先进个人、道德模范、残疾人证件的及执行公务的人民警察、60岁以上老人、1米4以下及12岁以内的儿童(需测量身高或出示户口本身份证在监护人陪同下入园)全部免票！！！

注意：所有享受免票政策的群体需持证件到购票窗口换票，方可入园。

入园方式

中国国花园严格落实疫情防控工作。游客入园前请关注“国花园”微信公众号或在携程网搜索“中国国花园”进行实名预约，预约成功后可持手机预约码入园。

入园时需出示健康码，佩戴口罩，如有体温异常(37.3℃以上)将谢绝入园。

停车讯息 我园在东、西大门内广场处配备了两个停车场，能够满足您的停车需求。

乘车路线

东门入口：乘坐33路、52路、53路、55路、57路、58路、61路、65路、66路、69路、81路在洛阳桥南下车；

西门入口：乘坐15路、37路、68路在牡丹大桥下车。④