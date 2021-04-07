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洛阳牡丹有九大色系　各色“魁首”是谁？【视频】

　　牡丹原生于山野，后因药用价值才让人们真正关注。随后，人们又发现了牡丹的观赏价值，开始把牡丹作为观赏植物进行栽培。

　　洛阳牡丹始于隋，盛于唐，甲天下于北宋，宋末开始衰落……新中国成立后涅槃重生。

野生种“大花黄牡丹”

　　牡丹最早是生长在我国西北部的野生灌木，散生于海拔1500米左右的山坡和林缘，没有名字，人们只是把它当作柴草。

　　到了汉代，人们发现把牡丹的根还能用来入药。《神农本草经》一书中就有“牡丹味辛寒，一名鹿韭，一名鼠姑，生山谷”的记载。

　　把牡丹作为观赏植物进行栽培，我国有文字可考的始于隋。史书记载：“隋帝辟地周二百里为西苑……昭天下境内所有鸟兽草木驿至京师(今河南洛阳)……易州(今河北易县)进二十箱牡丹。”当时的牡丹只有红、黄两色。

 “武皇”赏花

　　唐代，牡丹栽培开始流行。当时长安和洛阳两京并重，武则天还把东都改为神都，洛阳牡丹随之兴盛，关于牡丹的诗词、传说也越来越多。诗人刘禹锡在《赏牡丹》中写道：“庭前芍药妖无格，池上芙蓉静少情。唯有牡丹真国色，花开时节动京城。”第一次点明牡丹为“国色”。这时的牡丹已有红、白、黄、紫等多种颜色，还出现了一些半重瓣和重瓣现象。

　　北宋时期，洛阳园林名冠全国，牡丹作为园林中必备的观赏植物，尤为出色。当时，周师厚所著的《洛阳花木记》曾经详细描述了当时在洛阳所见到的花木，其中记录的牡丹品种已有109个。

　　宋末的战火波及洛阳，洛阳牡丹开始衰退。元代，洛阳能见到的牡丹好品种已屈指可数，重瓣品种难得一见。

1983年4月15日，首届洛阳牡丹花会在王城公园开幕

　　到解放前，洛阳牡丹几乎到了灭绝的边缘：牡丹种植仅在李楼一带，品种也只有20多个了。

      1982年赏花潮初起时，洛阳市区几乎找不到成片的牡丹，偌大的“牡丹城”，仅王城公园和牡丹公园两处有牡丹可赏，让洛阳人尴尬不已。

　　为此，洛阳市政府不断鼓励群众扩大牡丹种植规模……在沉寂了数百年后，洛阳牡丹再迎春天！

　　目前，洛阳牡丹已形成9大色系、10种花型、1300多个品种。

　　九大色系，即红色系、黄色系、白色系、紫色系、粉色系、蓝色系、绿色系、黑色系和复色系。在每个色系中，还存在着深、浅、浓、淡的不同。因此，牡丹缤纷开放之时，就会使人目不暇接，有艳如朝霞、白似瑞雪、绿如碧玉、紫似轻烟、花海凝云的壮观景象。

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来源： 洛阳网    2021-04-07 10:28 [ 责任编辑： 马佳佳 ] 返回洛阳网首页>>
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