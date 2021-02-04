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《医疗保障基金使用监督管理条例》5月1日起实施 这些行为属于违法
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.04.07 08:51

　　按照河南省医疗保障局做好2021年基金监管工作的统一部署，4月2日，市医疗保障局和市公安、市场监管等部门，联合举办了“宣传贯彻条例，加强基金监管”集中宣传月启动仪式。

　　医疗保障基金是人民群众的“看病钱”“救命钱”，基金安全涉及广大群众的切身利益，关系医疗保障事业的健康发展。

　　自今年5月1日起，《医疗保障基金使用监督管理条例》将正式施行。该《条例》的实施标志着我国医保基金使用的监督管理有了专门的法律规范，对医保法治化建设具有里程碑意义。该《条例》明确医保行政部门、定点医药机构、参保人等基金使用相关主体职责，规范基金使用，细化了法律责任，加大惩戒力度。

　　“有些市民会有误区，认为将个人医保凭证借给亲人使用并无大碍，其实，这种行为是违法的。参保人员应当妥善保管本人医疗保障凭证，防止他人冒名使用。”

　　注意

　　市医疗保障局相关负责人说

　　个人有下列情形之一的，由医疗保障行政部门责令改正——

　　1.将本人的医疗保障凭证交由他人冒名使用。

　　2.重复享受医疗保障待遇骗取医保基金。

　　3.利用享受医疗保障待遇的机会转卖药品并接受返现、实物或者获得非法利益。

　　造成医疗保障基金损失的，责令退回。

　　属于参保人员的，暂停其医疗费用联网结算3个月至12个月。

　　此外，个人以骗取医疗保障基金为目的，实施了前款规定行为之一，造成医疗保障基金损失的；或者使用他人医疗保障凭证冒名就医、购药的；或者通过伪造、变造、隐匿、涂改、销毁医学文书、医学证明、会计凭证、电子信息等有关资料或者虚构医药服务项目等方式，骗取医疗保障基金支出的，除依照前款规定处理外，还应当由医疗保障行政部门处骗取金额2倍以上5倍以下的罚款。构成犯罪的，依法追究刑事责任。（记者 王博东 通讯员 黄丛魁）
[ 责任编辑：潘亮]
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