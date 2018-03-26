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“科技大棚”育烟苗
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.04.07 08:26

　　每年2月底至4月底是烟叶育苗期。近年，我市烟草部门大力推广“漂浮育苗”技术，既保障了烟农的切身利益，又带富了一方群众。

　　近日，在宜阳县盐镇乡耿沟烟叶育苗基地内，技术员李联合正穿梭在20个烟叶育苗大棚之间——眼看要下雨，他得进入各个大棚测试温度和湿度，查看烟苗生长情况。

　　烟叶育苗大棚看似与普通大棚无异，但其中的科技含量不可小觑，“秘密”就藏在地上的一个个漂盘里，这是“漂浮育苗”技术的关键工具。漂盘呈长方形，内部有很多小格子，装有深褐色的基质。

　　耿沟烟叶育苗基地隶属石陵烟站，该站站长张世万介绍，基质实际上是一种成分特殊的土壤，有利于烟苗集中培育，这项技术是我市烟草部门和河南科技大学等院校联合攻关的科技成果之一。

　　“漂浮育苗”技术有一套严格程序：育苗前，技术人员对大棚和漂盘进行熏蒸消毒，设置脚底消毒池和防虫网；然后，在大棚地面铺上塑料布，往上边注水，再将种有烟苗的漂盘放在水上，使其“漂浮”便于及时增减水量；在育苗过程中，技术人员要及时调整大棚的通风和保温状况，防止“烧苗”、冻害等情况发生。

　　一般来说，一个大棚能放置1000个漂盘，可供150亩烟田使用，一盘成熟烟苗售价只有5元。目前我市共有79个育苗点，包含1184个大棚，能够满足烟农用苗需求。

　　“漂浮育苗”技术不仅能给烟农带来实惠，还给育苗户带来了很大收益。耿沟烟叶育苗基地自2012年建成投用后，当地人周会志开始承包大棚做育苗户。育苗期结束后，他把成熟的烟苗卖给烟农，再利用大棚种植其他经济作物，实现“无缝衔接”。

　　目前，我市的烟叶育苗产业模式已经成熟：烟草部门投资建设育苗基地后移交给地方政府，并为基地提供烟苗和技术服务；育苗户承包基地后，负责育苗期的日常管理……

　　“小漂盘”托起大产业，科技富农未来可期。（记者 赵硕 通讯员 蔡璐）
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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