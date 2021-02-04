今年洛阳将更换2300台新能源出租车

近日，2021年全市新能源出租汽车推广应用工作推进会召开，通报去年相关推广工作情况并部署今年相关工作。
近日，2021年全市新能源出租汽车推广应用工作推进会召开，通报去年相关推广工作情况并部署今年相关工作。
近日，2021年全市新能源出租汽车推广应用工作推进会召开，通报去年相关推广工作情况并部署今年相关工作。
2020年，我市共更换1344台新能源出租车，且全部实现机打发票，超额完成民生实事项目任务。今年，我市新能源出租车更新任务目标是2300台，目前此项工作正在加紧推进。
为服务好牡丹文化节，自即日起至5月5日，市道路运输服务中心在全市开展出租车行业服务质量提升活动，塑造我市出租车行业的良好形象，为广大市民和游客营造一个安全、文明有序、服务规范的道路运输环境。(记者 赵硕)
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