洛阳与日本冈山市举行缔结友好城市40周年纪念活动

昨日，洛阳市与日本冈山市缔结友好城市40周年纪念活动——“白马寺与长泉寺祈福鸣钟”活动在两地同时举行，共同见证两市40年来的深厚友谊。

昨日，洛阳市与日本冈山市缔结友好城市40周年纪念活动——“白马寺与长泉寺祈福鸣钟”活动在两地同时举行，共同见证两市40年来的深厚友谊。

该活动是第39届中国洛阳牡丹文化节20项主要活动之一，也是我市打造国际人文交往中心的重要内容之一。

自1981年4月6日，洛阳市和日本冈山市缔结友好城市以来，洛阳市白马寺和冈山市长泉寺一直保持互访，进行佛教文化交流，增进了两市了解，加深了两市友谊。1987年，通过洛阳市人民对外友好协会和冈山市日中友好协会牵线，白马寺向长泉寺赠送了与白马寺吊钟同样形状的钟。

此次举办“白马寺与长泉寺祈福鸣钟”活动，两市双方代表线上致辞，同时祈福鸣钟40下，寓意两市缔结友好城市40周年。

双方在致辞时共同表示，40年来，两市始终秉持开放理念，共享发展机遇，拓展合作领域，深化交流交融，共同推动两市友好事业行稳致远。希望两市乘着缔结友好城市40周年的春风，围绕教育、科技、健康、文化、旅游、产业等方面，进一步密切友好往来，深化务实合作，加强人文沟通，促进民心相通，共同开创更加美好的未来。

市委常委、统战部部长陈淑欣出席活动并致辞。（记者 郭飞飞）