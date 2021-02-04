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洛阳今日多云 气温9℃到19℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.04.07 08:28

　　市气象台预计：今天我市多云，偏南局部地区有零星小雨，东北风3级左右，气温9℃到19℃；明天晴天间多云，偏南风3级左右，气温8℃到22℃。昼夜温差加大，提醒大家适时增减衣物。

　　清明小长假，记者和家人一起到新区一处游园赏花，在游园内水渠边，柳絮如雪漫天飞舞，落在头上、身上，很恼人。

昨日12时30分，我市上空出现“日晕”景观，与天堂景点构成一幅奇妙的画卷

　　春暖花开时节，“飞雪”不仅有柳絮，还有杨絮。昨天，中国天气网发布“最新杨柳絮飘飞预警地图”称，杨柳絮飘飞与天气关系密切，每年4、5月，随着天气转暖，空气干燥，飞絮便开始活跃起来。气温升高、光照充足、空气湿度小及一定的风速有利于飞絮的飘散，一不小心漫天“飞雪”糊你一脸，让你鼻涕一把泪一把。

　　由于前期气温较常年同期偏高，近期晴朗少雨，今年我国华北、黄淮地区杨柳絮飘飞比常年略早。截至目前，河南、山东大部、河北大部、山西西部、北京南部及中心城区已进入杨柳絮飘飞期。

　　减少飞絮的有效方法就是降水，因为雨水能增加空气潮湿度，抑制杨柳絮飞扬，而且雨水能直接撞击飞絮，使其降落地面，不至于在空中飞扬，所以阴雨和潮湿的空气是最有效抑制杨柳絮的方式。

　　春雨贵如油，一场酣畅的降雨比较少见。因此，面对“飞雪”，出门时尽量躲开每天10时至16时飞絮高发时段；外出时戴口罩，做好个人防护；回家前，要把身上的杨柳絮残留物清除干净，不要带到屋内。（记者 余子愚 通讯员 郭铭博/文 记者 张怡熙/图）
[ 责任编辑：潘亮]
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