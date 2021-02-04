今年是中国共产党成立100周年，也是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年。全省各地如何做好今年经济社会发展工作、迈好“十四五”时期发展第一步，至关重要。

《河南日报》4月6日刊发文章《洛阳：以“新”赋能先进制造业》，本网全文转发，内容如下：

中信重工机器人智能化工厂里，新下线的特种消防机器人正在进行出厂测试。资料图片

开栏的话

今年是中国共产党成立100周年，也是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年。全省各地如何做好今年经济社会发展工作、迈好“十四五”时期发展第一步，至关重要。本报派出多路记者，采用文、图、视频全媒体形式，精心为您展现今年以来全省各地坚定不移贯彻新发展理念，乘势而上育先机、开新局，下好化危为机“先手棋”、打好转型升级“主动仗”等推动经济社会高质量发展方面取得的新突破、新亮点、新作为、新实践，为全面建设社会主义现代化河南新征程积势蓄力，为迎接建党100周年书写出更加绚丽的河南答卷。

开局新语

洛阳要提升政治站位、强化责任担当，对国之大者做到心中有数，牢牢抓住新时代推动中部地区高质量发展、黄河流域生态保护和高质量发展等重大机遇，找准定位、发挥优势，主动作为、乘势而上，在推动中部地区高质量发展中奋勇争先。

4月1日，在汝阳县小店镇杨家渠村，一场全国“掌上”春耕正紧张进行，中国一拖、国家农机装备创新中心、中联农机、丰疆智能等来自国内知名单位研发的无人农机激战正酣……

在这场由工信部组织的第三届大规模无人农机协同“大练兵”中，东方红2204、东方红LF1104-C、东方红ET504-H等多款“洛阳创新”产品亮相，成为此次无人作业试验中闪亮的“明星”。

“以东方红2204无人驾驶拖拉机为例，它与同规格普通拖拉机相比在操作精度上实现了巨大提升，正常作业误差可以控制在2.5厘米以内。”中国一拖相关负责人介绍，“完成同样的操控，一般农机手需要具备20年左右的经验。”

作为新中国“一五”期间156个重点建设项目之一，1958年，我国自主研制的第一台履带拖拉机在位于洛阳的第一拖拉机制造厂顺利下线。

沧桑巨变，沃野千里，一台台无人驾驶拖拉机的大显身手，让“东方红”焕发新时代的光彩，为洛阳打造“全国先进制造业基地”作了生动注脚。

制造业是国家经济命脉所系，抓实体经济一定要抓好制造业。3月30日，中共中央政治局召开会议，审议《关于新时代推动中部地区高质量发展的指导意见》，强调“着力构建以先进制造业为支撑的现代产业体系”。

洛阳作为全国重要的工业基地，“十四五”如何开新局？洛阳市委提出，贯彻新发展理念，聚焦新战略定位，把现代化洛阳都市圈建设作为洛阳市“十四五”经济社会发展的主战场主抓手主平台，持续深化提升“9+2”工作布局，一手抓项目建设“牛鼻子”，一手抓场域载体这个“强磁场”。

在建设副中心城市、洛阳都市圈的战略定位中，推动制造业高质量发展、打造全国先进制造业基地是主攻方向。

3月28日，作为中西部首个非省会城市获批建地铁的城市，洛阳地铁1号线开通运营。“坐地铁、游古都，赏美景、看牡丹”成为洛阳的一道亮丽风景线。

与此同时，“洛阳地铁洛阳造”引发关注：建设所用的牡丹系列盾构机，是为了适应洛阳整体水文地质条件，由中信重工打造而成；1号线的22列132辆B型车辆，由洛阳中车轨道交通装备有限公司制造……网友直呼：“我为洛阳地铁竖起大拇指：了不起！”

洛阳把创新作为引领发展的第一动力，激活“大厂”“大院”“大所”等丰富的优势创新资源，汇聚社会创新力量，做实做优做强制造业，助推“洛阳制造”加快向“洛阳智造”转变——

传统产业“融”生新气象：曾以重型矿山机械制造见长的中信重工，如今智能机器人产业遍及全国；一拖“5G+智能工厂”、洛钼“5G+无人矿山”势头强劲，展现出先进技术融合发展的蓬勃生命力。

一批“制造脊梁”挺得更直：洛阳格力去年投产，如今以单班日产量达3000套向规模化量产迈进，一条百亿级的空调产业链正加快形成，“让世界爱上洛阳造”。洛阳银隆新能源产业园，200辆新能源公交客车完成路试正在接受出厂检测，即将发往山东德州，实现了2021年首季开门红。

场域载体成为“强磁场”：自创区、自贸试验区、综保区、跨境电商综试区等开放场域载体落地建设，忠旺、凯盛“新洛玻”等制造业龙头聚洛，洛阳制造业高质量发展基金设立、大连理工大学洛阳研究院揭牌。

一众“科创龙头”高昂起：国家农机装备创新中心发布国内首台5G+氢燃料无人驾驶拖拉机，实现了从“耕地不用牛”到“耕地不用人”的飞跃。洛阳大数据产业园入选国家新型工业化产业示范基地。机器人及智能制造等3个超千亿元产业集群，辐射带动都市圈产业协同发展，联手迈向“产业中高端”。2020国家创新型城市排行榜，洛阳创新能力指数居全国第37位；洛阳连续两年被国务院表彰为工业稳增长和转型升级成效明显市……

立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局。下一步，洛阳市将抢抓新时代推动中部地区高质量发展、郑洛西高质量发展合作带被纳入国家规划的有利契机，把先进制造业发展作为“看家本领”，以“6+3+X”新型产业专业园区为主要载体，加快构建“755”现代产业体系，切实挺起制造业的“脊梁”，全力打造全国先进制造业基地，在促进区域协调发展上更有作为。（河南日报记者 田宜龙 李宗宽 河南报业全媒体记者 王雪娜）

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重点大项目·新洛玻

2020年4月21日，洛阳市与凯盛科技集团签署战略合作框架协议，凯盛集团在洛投资150亿元，实施“一总部一中心三基地”项目，即洛玻集团总部经济基地、研发及展示中心；三大生产基地包括伊滨区信息显示玻璃产业基地、汝阳县特种玻璃产业基地、偃师市电子信息玻璃产业基地。

目前，“一总部一中心三基地”项目正在加快推进中。项目的落地实施，将有力助推洛阳提升副中心城市能级、打造全国先进制造业基地。(河南日报记者 田宜龙 整理)④