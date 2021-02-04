深夜6岁女孩被困窗外 这个粗心举动很多家长都有

近日，涧西区一小区发生惊险一幕：一个6岁女孩被困在2楼窗户上方的雨搭上，随时可能掉下来，接到群众报警，民警和消防队员合力把人救下。

近日，涧西区一小区发生惊险一幕：一个6岁女孩被困在2楼窗户上方的雨搭上，随时可能掉下来，接到群众报警，民警和消防队员合力把人救下。

3日22时10分，涧西公安分局接到群众报警称，在中州西路与建设路交叉口附近某小区，有个孩子被困在一栋居民楼2楼窗户上方的雨搭上，情况危险。

接到报警，涧西公安分局长春路派出所值班民警徐永战等人立即赶到现场。当时夜色如漆，民警隐约看到一个小女孩蹲在2楼和3楼间的雨搭上，不断地哭喊“我害怕”。

“孩子被困的位置距地面大概有10米，她头顶就是一扇打开的窗户，屋里亮着灯。”徐永战回忆，他和同事分成两拨，一拨在楼下稳住小女孩的情绪，让她抓紧雨搭不要动，另一拨上楼救援。此时，辖区消防队员也接到指令赶来，双方上楼敲门发现屋里没人应答，于是准备破拆进屋。

就在这时，3名成年人上楼，见民警和消防队员站满楼道，他们先是一愣，接着嘴里呜呜哇哇地说着什么，并慌乱地伸手比画。众人这才明白过来，他们都是聋哑人。