好消息！7日起，丽新路、中州中路部分公交线路恢复

6日，记者从市公交集团获悉，从7日起，恢复丽新路、中州中路部分公交线路运营，从8日起，35路恢复武汉路运营，V13路延长至东花坛。
6日，记者从市公交集团获悉，从7日起，恢复丽新路、中州中路部分公交线路运营，从8日起，35路恢复武汉路运营，V13路延长至东花坛。
6日，记者从市公交集团获悉，从7日起，恢复丽新路、中州中路部分公交线路运营，从8日起，35路恢复武汉路运营，V13路延长至东花坛。
7日起，恢复6路、45路、54路、75路、82路、V5路在丽新路(九都路至延安路)段的运营；恢复9路、10路、19路、103路在中州中路(王城大道至涧东路)段的运营。
另外，8日起，35路恢复武汉路运营，将不再绕行秦岭路和南华路；V13路终点站由瀍涧大道中信大道口西延长至东花坛，首末班时间为东花坛6：10—18:40，春都路东口6:30—19:00，增加东花坛站、小李村立交桥东站。（洛报融媒记者 冯莹雅 通讯员 赵承 文/图）
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