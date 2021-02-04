李亚督导调研牡丹文化节前城建重点项目建设工作

6日，市委书记李亚督导调研牡丹文化节前城建重点项目建设工作，强调要强化节点意识、确保质量安全、做到科学统筹，推动一个个城建重点项目接续完工、落地见效，切实画精画美画好城市建设“工笔画”，持续完善城市功能、提升城市品位、实现城建惠民。

李亚在督导调研牡丹文化节前城建重点项目建设工作时强调

强化节点意识确保质量安全做到科学统筹

完善城市功能提升城市品位实现城建惠民

6日，市委书记李亚督导调研牡丹文化节前城建重点项目建设工作，强调要强化节点意识、确保质量安全、做到科学统筹，推动一个个城建重点项目接续完工、落地见效，切实画精画美画好城市建设“工笔画”，持续完善城市功能、提升城市品位、实现城建惠民。

刚刚通车的古城快速路东延工程西起三川大道，向东下穿正在实施的二广高速改扩建工程，终点与伊滨区开拓大桥、光武大道对接，对实现伊滨与洛龙两大板块快速连通发挥了重要作用。李亚首先来到古城快速路与开拓大桥交会处，实地察看道路通行状况，了解光武大道北延等道路规划建设情况。他叮嘱有关部门要强化科学统筹、坚持务本责实，系统抓好建设工期、路网优化、交通疏导、绿化提升等工作，切实发挥好综合拉动效益。

瀍涧大道全线贯通后，对完善道北区域路网、拉动沿线品质提升发挥了重要作用。今年，市委市政府积极回应群众关切，按照城市有机更新的理念和要求，统筹安排对瀍涧大道进行改造提升。李亚沿途察看了瀍涧大道改造提升情况，对前期进展给予肯定，对下步提升工作提出具体要求。他指出，要坚持规划引领，严把色彩和底蕴关，深入挖掘文化内涵，更好彰显特色魅力，提升城市风貌；要结合城市有机更新，全面提升城市品位、城市形象，配套建设好游园、乐道、学校、幼儿园、公厕、停车场等综合服务设施，有效拉动瀍涧大道沿线城市建设管理水平迈上新台阶；要坚持以人为本，结合老旧小区改造和征迁工作，解决好人民群众关注的问题，维护好群众合法权益；要加快工程进度，打好“双月攻坚战”，确保今年“五一”前实现大头落地。

高水平建设甘泉河湿地，是市委市政府明确的“四河五渠”综合治理的重点项目。李亚随机来到甘泉河畔察看有关情况，询问游园日常管护、两侧整体形象提升等情况，现场指出绿化、环境卫生、便民服务等方面存在的问题和短板。他要求有关单位限期整改到位，真正把湿地游园建好管好，进一步改善城市生态环境、实现惠民利民。

李亚还察看了伊水东路希望桥立交、火炬大道及火炬大桥、中州路下穿王城大道快速路隧道、唐寺门立交、三川大道北延及中州渠治理、中州路下穿释源大道隧道等项目，对做好下步建设施工及配套工程等提出明确要求。

李亚强调，今年是“十四五”开局之年，市委市政府明确提出要实施好城建项目牡丹文化节攻坚等行动，持续推动城建惠民。各级各有关部门要强化节点意识，始终围绕节点优化工期、配置要素，确保各项目按照既定节点完成任务、落地见效。要确保质量安全，越到后期、越到攻坚时段越要高度重视工程质量和安全，紧盯施工细节，从严落实安全标准，严把质量安全关。要强化科学统筹，坚持规划引领，强化一盘棋思想，加强在建工程和规划项目衔接，提前预留立交、匝道等接口，加强主体工程和配套设施衔接，推动绿化、交通标识和各类配套设施及时跟进、同步投用，实现综合效益最大化。要坚持依法依规，坚持以人为本，切实做好征迁和老旧小区改造等工作，维护好群众合法权益。要注重内涵提升，落实市委市政府关于城市有机更新、老旧小区改造等部署要求，通过城建重点项目的实施，深入挖掘城市文化内涵，全面拉动城市形象提升，不断夯实洛阳都市圈、现代化强市建设的基础承载力。

王琰君、魏建平、胡加彬分别参加调研。(洛报融媒记者 李东慧)