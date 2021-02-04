应天门来了“洋讲解” 做起河洛文化传播者

“普通话标准、讲解专业、台风稳健……”7名来自河南科技大学的留学生组成讲解队，6日在应天门一亮相，就吸引了众人目光。这些“洋讲解”做起了河洛文化传播者，用他们独特的方式讲述“洛阳故事”。

“普通话标准、讲解专业、台风稳健……”7名来自河南科技大学的留学生组成讲解队，6日在应天门一亮相，就吸引了众人目光。这些“洋讲解”做起了河洛文化传播者，用他们独特的方式讲述“洛阳故事”。

“洋讲解”亮相应天门，讲述“洛阳故事”

“这幅位于您前方的壁画，名为《天街小雨》。千年前，驼铃声悠悠响过丝绸之路，在洛阳留下一串串足迹……”6日，应天门博物馆来了一批“洋讲解”，他们用一口标准的普通话，滔滔不绝地向游客和市民讲解。

为更好地服务牡丹文化节，河南科技大学医学院的留学生组成了志愿者讲解团队，7名来自不同国家、讲着不同语言的留学生，苦练普通话，做起了河洛文化的传播者。

“亲和、风趣，堪比专业……”市民王女士这样称赞。

“中文讲得这么好，对洛阳历史如此了解！”

…………

面对游客赞许，这些侃侃而谈地“洋讲解”显露出骄傲的神情。

“洛阳是我的第二故乡，我喜欢洛阳。”来自科特迪瓦的讲解队队员李世满说，2019年，他来到河南科技大学学习临床医学，他被洛阳独有的历史之韵和现代之风深深吸引。